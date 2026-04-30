Una escuela de Hurlingham entre las 50 finalistas del global schools prize 2026

El Instituto San José de Calasanz , en Buenos Aires, Argentina, fue seleccionado entre las 50 escuelas finalistas del Global Schools Prize 2026 de 1 millón de dólares, una iniciativa de la Fundación Varkey que celebra a las escuelas más innovadoras y de mayor impacto del mundo, que están reimaginando la educación para el futuro.

El Instituto San José de Calasanz , en Buenos Aires, Argentina, fue seleccionado entre las 50 escuelas finalistas y postulaciones de 113 países de todo el mundo. Es finalista en la categoría Global Citizenship and Peacebuilding, con el apoyo de Learning Planet Institute, una organización internacional dedicada a transformar la educación a través de la investigación, la innovación y la colaboración interdisciplinaria. Fundado por el reconocido pionero de la educación y filántropo Sunny Varkey , el Global Schools Prize de 1 millón de dólares es el premio más grande de su tipo. El anuncio de las 50 finalistas reconoce a escuelas destacadas de todo el mundo que demuestran un compromiso y una ambición excepcionales por sus estudiantes, independientemente de sus circunstancias, asegurando que cada alumno tenga la oportunidad de desarrollarse plenamente.

Las 50 escuelas preseleccionadas reciben una insignia del Global Schools Prize, que simboliza un impacto y logros de nivel mundial en áreas que van desde la transformación con IA hasta el desarrollo docente. Estas escuelas también pasan a formar parte de la Global Schools Network, accediendo a alianzas, desarrollo profesional y oportunidades de colaboración global con otras instituciones líderes. Fundado en 1990 en Hurlingham, el Instituto San José de Calasanz creció de 18 alumnos a una institución de 1.280 estudiantes, cuyo Programa de Cultura de Paz y Solidaridad abarca desde los 3 años hasta la secundaria. Sede de una Cátedra Unesco en Educación para la Paz (2004), miembro de PEA-Unesco desde 1996, y parte de CIPDH-Unesco y de la Red Iberoamericana de Educación en Derechos Humanos de la OEI, la escuela fue declarada “Embajada de Paz” en 2021.

alumnos 5 El Instituto fue seleccionado entre 113 países de todo el mundo. Fundación Varkey.

Sus estudiantes han ganado el bronce del Unesco Mondialogo (2006), el premio Unesco Korea Sponge (2021) y el premio “Pulso Joven” de Cipdh-Unesco (2024). En 2024 la escuela recibió el premio “Emprendedor Solidario” y en 2025 la Provincia de Buenos Aires le otorgó el sello “Empresa Socialmente Comprometida”.

alumnos 3 Sus estudiantes han ganado el bronce del Unesco Mondialogo (2006) Fundación Varkey.

Su iniciativa principal, Casa Ceiec, brinda apoyo psicológico y educativo gratuito a 120 niños en situación de vulnerabilidad, muchos de ellos sobrevivientes de abuso, con más de 500 egresados hasta la fecha. Los estudiantes impulsan campañas contra la falta de vivienda, búsquedas de personas desaparecidas, ayuda ante desastres (20 camiones para las inundaciones de Luján en 2015), Model UN (desde 1998) y jornadas de plantación de árboles. Con el respaldo del juez Baltasar Garzón, del ex Director General de la Unesco Federico Mayor Zaragoza y de Taty Almeida de Madres de Plaza de Mayo, Calasanz convierte la paz en una práctica concreta.

SJC 1 Su iniciativa principal, Casa Ceiec, brinda apoyo psicológico y educativo gratuito a 120 niños en situación de vulnerabilidad. Fundación Varkey.

Sunny Varkey, fundador de la Fundación Varkey, del Global Schools Prize y de GEMS Education, afirmó: “Felicitaciones, Instituto San José de Calasanz. Su enfoque de enseñanza y aprendizaje demuestra con fuerza cómo las escuelas desempeñan un papel clave al brindar a los jóvenes los conocimientos, habilidades y valores necesarios para desenvolverse en un mundo en rápida evolución. Al destacar su logro, esperamos inspirar un movimiento global para reimaginar el aprendizaje y transformar ideas audaces en impacto real. Esto es más que un premio: es una plataforma para impulsar una conversación global sobre cómo escalar las mejores ideas en educación y avanzar mucho más allá del aula.”

SJC4 Felicitaciones, Instituto San José de Calasanz. Fundación Varkey.

Agustín Porres, Director Regional de Fundación Varkey, señaló: “Las escuelas en la Argentina y en la región representan el gran espacio de aprendizaje, y es allí donde casi todos nosotros ponemos nuestra esperanza y expectativas. Pero a veces le pedimos mucho a la escuela y la reconocemos poco. Este premio busca reconocer ese lugar de posibilidad y esperanza. Busca que como sociedad acompañemos un poco más aquellas expectativas de transformación”.

SJC 5 Las escuelas en la Argentina y en la región representan el gran espacio de aprendizaje. Fundación Varkey.

Olivier Brechard, Director de Relaciones Internacionales del Learning Planet Institute, afirmó: “Nos enorgullece apoyar la categoría de Ciudadanía Global y Construcción de la Paz del Global Schools Prize. Felicitaciones a los finalistas. Su trabajo es inspirador: fomenta la empatía, tiende puentes y empodera a la próxima generación para construir un mundo más pacífico y conectado.”

SJC9 Nos enorgullece apoyar la categoría de Ciudadanía Global y Construcción de la Paz del Global Schools Prize. Fundación Varkey.

Las 50 escuelas serán reducidas a 10 ganadoras por categoría, cada una de las cuales recibirá 50.000 dólares. De ellas, una escuela extraordinaria obtendrá el Global Schools Prize y 500.000 dólares para ampliar su impacto.

Las categorías son:

AI Transformation

Arts, Culture and Creativity

Character and Values Driven Education

Global Citizenship and Peacebuilding

Health and Wellbeing

Overcoming Adversity

SEND/Inclusive Education

STEM Education

Sustainability

Teacher Development

Se espera que la escuela ganadora sea anunciada en el Education World Forum en Londres en mayo.

sjc 11 Las 50 escuelas serán reducidas a 10 ganadoras por categoría. Fundación Varkey.

Un Consejo del Global Schools Prize, compuesto por algunas de las figuras más respetadas e influyentes de la educación, la tecnología y la filantropía a nivel mundial, guía el premio y aporta visión estratégica. Está copresidido por Stefania Giannini, ex Subdirectora General de Educación de Unesco, y Dame Christine Ryan, ex presidenta del Consejo de Ofsted.

Entre sus miembros se encuentran Rosalia Arteaga, ex Presidenta y Vicepresidenta de Ecuador; Nuno Crato, ex Ministro de Educación de Portugal; Andreas Schleicher, Director de Educación y Habilidades en la OECD; Dina Ghobashy, Directora de Transformación Educativa en Microsoft; Lasse Leponiemi, cofundador y presidente de HundrED Foundation; Deborah Quazzo, Managing Partner de GSV Ventures y cofundadora de ASU+GSV Summit; Heekyung (Jo) Min, Vicepresidenta Ejecutiva de CJ CheilJedang; Jonnie Noakes, Director de The Tony Little Centre for Innovation and Research in Learning en Eton; el ganador del Global Teacher Prize 2019 Peter Tabichi; el ganador del Global Student Prize 2023 Nhial Deng; y las finalistas del Global Student Prize Kenisha Arora y Kekhashan Basu.

sjc81 Se espera que la escuela ganadora sea anunciada en el Education World Forum en Londres en mayo. Fundación Varkey.

El Consejo forma parte de una Academia más amplia del Global Schools Prize, que será la encargada de elegir a la escuela ganadora. El Global Schools Prize se suma al Global Teacher Prize y al Global Student Prize, completando una potente trilogía que celebra a docentes, estudiantes y ahora también a las escuelas como instituciones de innovación y cambio. En conjunto, estos tres premios impulsan una conversación integral sobre lo que se necesita para ofrecer la mejor educación posible, preparando a los niños para enfrentar el futuro con confianza y repensando el aprendizaje para las próximas generaciones.