Vecinos de Los Corralitos volvieron a estallar por los desbordes cloacales: "El olor es terrible"

Vecinos de Los Corralitos siguen reclamando soluciones por los vuelcos cloacales en la zona de la esquina de calles Severo del Castillo y 2 de Mayo.

Vecinos de corralitos siguen reclamando por los desbordes cloacales en la zona de calles Severo del Castillo y 2 de Mayo, en Los Corralitos. Este miércoles, un habitante del lugar se comunicó con MDZ para aportar material audiovisual sobre el estado actual.

La comunicación del vecino se dio luego de que este miércoles el titular de Aysam, Humberto Mingorance, diera una nota en el programa Libre de Humo de la 105.5 FM, MDZ Radio, en donde detalló las obras que la empresa realiza para solucionar el problema y en la que aseguró que la potabilidad del agua para consumo no se está afectada.

En el material audiovisual enviado, el vecino expresa que está en calle 2 de Mayo de Los Corralitos "ya que hoy en Radio MDZ Mingorance decía que ya no hay más vuelcos de líquidos cloacales ni en acequias, ni en patios, ni en veredas de los vecinos". En ese marco, procede a mostrar el lugar, donde asegura que "el olor es terrible... esos son mosquitos. Larvas, en cantidades enormes".

Sobre el cierre del video, el vecino sentencia: "Así nos miente en la cara el funcionario de Aguas Mendocinas".