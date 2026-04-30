Aumenta la nafta en mayo: cómo pagar menos con una promoción de Banco Nación

Cargar nafta volverá a estar en el centro de las preocupaciones de muchos automovilistas durante mayo. El Gobierno nacional decidió avanzar con una actualización parcial de los impuestos que pesan sobre los combustibles, una medida que empezará a regir desde el viernes 1.º de mayo.

Esta medida puede impactar en los precios de surtidor si las petroleras trasladan el nuevo costo al consumidor. La decisión fue oficializada a través del Decreto 302/2026, publicado en el Boletín Oficial, donde también se estableció que parte del ajuste pendiente quedará postergado hasta junio.

La actualización alcanza a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil. En el caso de las naftas, el incremento será de $10,398 por litro en el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y de $0,637 por litro en el Impuesto al Dióxido de Carbono. Para el gasoil, la suba será de $9,269 por litro en el tributo principal, con un tratamiento diferencial de $5,019 para determinadas zonas, más $1,056 por el componente vinculado al CO2.

El decreto plantea una aplicación parcial del aumento, ya que el Ejecutivo resolvió diferir hasta el 1° de junio otra parte de los incrementos remanentes. En la práctica, esto busca administrar el impacto sobre los precios en un mes atravesado por la presión del petróleo internacional y por la necesidad oficial de evitar nuevos saltos bruscos en la inflación. Reuters informó que la medida se tomó en un contexto de fuerte tensión en el mercado energético global, con el crudo golpeado por el conflicto en Medio Oriente.

El traslado al surtidor no es automático, pero aparece como una posibilidad concreta . La suba impositiva se suma al precio de cada litro vendido y las empresas del sector deberán definir si absorben ese costo o si lo incorporan a sus pizarras. Según un relevamiento de Infobae, la actualización total para la nafta suma alrededor de $11,035 por litro si se combinan los dos componentes tributarios, lo que podría empujar algunos valores por encima de los $2.000 en la Ciudad de Buenos Aires.

En los últimos meses, el precio de los combustibles se convirtió en una variable sensible para hogares, trabajadores y empresas. No solo afecta a quienes usan el auto todos los días: también presiona sobre costos logísticos, transporte de mercadería y servicios. Por eso, incluso una suba moderada puede tener un impacto más amplio que el gasto individual en una estación de servicio.

La promoción de Banco Nación para cargar con reintegro

En medio de ese escenario, Banco Nación mantiene una promoción que puede ayudar a reducir parte del gasto. El beneficio ofrece un 20% de reintegro para compras de combustible realizadas los viernes en estaciones adheridas, con un tope de $10.000 por cliente por mes. La vigencia informada va del 1.° de marzo al 31 de mayo de 2026.

Para acceder al descuento, el pago debe hacerse de manera presencial, exclusivamente a través de MODO BNA+, escaneando el código QR de MODO y utilizando tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el Banco Nación. La promoción no aplica para pagos con saldo en cuenta ni para QR generados desde otras billeteras. El reintegro se acredita dentro de los 30 días de realizada la operación en la cuenta monetaria asociada a BNA+.

La promoción incluye estaciones adheridas de distintas marcas, entre ellas Axion, Dapsa, Gulf, Shell e YPF, según el sitio de beneficios de Semana Nación. Con combustibles más caros y una nueva actualización impositiva en marcha, revisar las condiciones antes de cargar puede marcar una diferencia concreta en el gasto mensual.