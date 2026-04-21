Inflación: el impacto del precio de la nafta en Argentina y en el resto de América Latina

El aumento del precio del petróleo , y de la nafta en particular, impactó en todos los índices de inflación del mundo. El combustible es, sin duda, un componente central en el costo de cualquier bien o servicio sea por impacto directo o indirecto.

Sin embargo, aunque el ministro de Economía de la Argentina, Luis Caputo, atribuyó a este problema global puntual el fuerte aumento mensual del costo de vida en el país (junto con la suba del precio de la carne), queda claro que el caso argentino tiene particularidades que marcan un notable contraste con lo que sucedió en el resto de la región.

Para comenzar hay que marcar que en Argentina el precio de los combustibles se disparó un 20% en el mes, llegando a valer alrededor de US$ 1,35. La incidencia en la inflación fue alta, pero el 3,4% mensual no se debió exclusivamente al comportamiento de este producto. Los servicios públicos regulados se dispararon un 5,1% y con gran incidencia del rubro Educación (12%).

Lo que sucedió en Brasil , país que también es productor, es notablemente distinto. La nafta común subió un 4,59% en el mes, con lo que ahora vale US$ 1,29 por litro. Aunque la inflación mensual se aceleró, sólo pasó del 0,77% en febrero al 0,88% en marzo, con un marca anual del 4,14%.

En Paraguay , en tanto, el aumento en el mes de marzo alcanzó algo más del 9% en promedio. Y aunque la nafta común pasó de alrededor de 6.400 guaraníes (US$ 0,98) a 7.450 guaraníes (US$ 1,15) por litro, es decir un 17% en el caso de algunas marcas, la inflación pasó del 0% en febrero al 0,8% en marzo, con una anualizada del 1,9%.

info inflación nafta

En Uruguay, en tanto, el precio del combustible ya era el más alto de la región y continuó en ese lugar, pero con un aumento en el mes de marzo de del 7%. Así pasó a costar US$ 2,07 por litro la versión de 95 octanos. La inflación interanual alcanzó el 2,94%, con una variación mensual del 0,41%.

En México, la inflación interanual se ubicó en torno al 4,6%, con una variación mensual cercana al 0,86%, a pesar de que el precio del combustible creció un 7,65% en el mes y se ubicó en el rango de US$ 1,35 por litro.

En Colombia, en tanto, la inflación se movió al 5,56% interanual y un incremento mensual de aproximadamente 0,78%, aunque en este caso -por decisión del Gobierno nacional comandado por Gustavo Petro, el combustible tuvo una reducción en su precio de US$ 0,1 hasta los US$ 1,10 por litro (de las más baratas de la región).

Por su parte, en Perú la inflación interanual estuvo cercana al 3,8%, aunque con una suba mensual del 2,38%, fundamentalmente con el aumento del precio de los combustibles del 27%, justo en medio de las turbulencias políticas.

En Chile la variación interanual estuvo en torno al 2,8% y un aumento mensual del 1%, también como resultado del aumento de la nafta. Allí el gobierno de Antonio Kast anunció una liberación del precio de los combustibles que provocó subas que superaron el 60% en el caso del diésel y un 30% en el caso de la nafta de 93 octanos. Este fue el mayor incremento en más de 40 años.