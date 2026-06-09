Arriazu ve una baja de la inflación pero advierte sobre la falta de empleo, mientras sobran los dólares

El economista Ricado Arriazu , tal vez el analista que más escucha el presidente Javier Mileil, pasó esta mañana por el escenario de la Convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción ( Camarco ) y trazó un escenario relativamente prometedor de la economía a largo plazo, pero con luces amarillas en el corto y la coyuntura.

Tras recordar la pulsión de los economistas a graficar el desempeño de la economía con letras del alfabeto, adhirió a la reciente caracterización del analista Claudio Zuchovicki respecto de una economía que describe una K, con sectores en crecimiento (minería, energía, agro) y otros en caída (industria, construcción, industria).

"Los primeros son generadores de divisas pero no demandan empleo, mientras que los segundos no generan divisas y son intensivos en empleo, pero si crecen van a ser demandantes de divisas", aseguró Arriazu. Entre ellos uno de los que crecerá es la construcción.

Tras reconocer que en un cambio de estructura productiva como el actual habrá ganadores y perdedores, lo primero es "fijarse si se está entre los perdedores o ganadores y en el caso de los perdedoresadaptarse y cambiar . Eso si le otorga un50% de probabilidades de éxito o fracaso a la política económica. Como diría Pablo Gerchunoff, la moneda está en el aire".

Pero con el escenario electoral ya asomando en el horizonte, ni bien termine el Mundial de Fútbol, para Arriazu la clave de la economía será la confianza de la gente, tanto consumidores como empresas, que siempre tiene repercusiones en el mercado cambiario.

Arriazu en Camarco 2 Ricardo Arriazu, entrevistado por la periodista Eleonora Cole.

Arriazu dijo que el verdadero partido que se juega es sila gente sigue o no comprando dólares. Teniendo en cuenta las elecciones generales de 2027 y el desafío que presentan a la economía en el corto plazo, cuestionó un dato de la coyuntura: “Nunca vi un sistema en el que sobran divisas y falta mano de obra como en la Argentina hoy”.

En su opinión la gente corre a refugiarse en el dólar cuando hay dudas sobre el futuro, lo que tensiona a toda la economía. Arriazu se refirió a las marchas y contramarchas de la política cambiaria, pero trazó un escenario promisorio en cuanto a ingreso de divisas.

Ingreso de dólares

Las exportaciones del campo crecerán US$ 9.000 millones este año, y para la campaña 2026/27 las perspectivas son un clima atravesado por el fenómeno de El Niño, caracterizado por intensas lluvias y calor, que favorecen a la soja y el maíz, los dos principales cultivos del país en volumen.

En cuanto a las exportaciones de energía, se estiman unos US$ 3.000 millones más este año con el barril a 65 dólares y US$ 7.000 millones en 2027, mientras que los números potenciales se estiran a US$ 7.000 millones este año y US$ 10.000 millones el próximo con el barril a 80 dólares.

La minería, en tanto, aportó US$ 6.000 millones en 2025 y en cuatro meses de este año ya suma US$ 1.400 millones, por lo que terminará de sumar US$ 3.000 millones más este año y 500 millones de dólares de exportaciones en carne.

Los próximos pasos

En este contexto, valoró el equilibrio fiscal. "Es fundamental para todos mantener el equilibrio fiscal y reducir la tenencia del títulos públicos del fondo de garantía de la Anses (FGS), redireccionando fondos al financiamiento de la construcción, facilitar el crecimiento del fondo de las compañías de seguro y los fondos de pensión".

Agregó que "el primer factor de decadencia de la Argentina es la inflación, que hace desaparecer al crédito hipotecario. El segundo es el bajo crecimiento económico", Detalló que desde 1980 para acá hemos tenido 20 años de crecimiento negativo. No hay ahorro de largo plazo, porque la inflación lo hizo desaparecer, pero además los cambios institucionales hicieron que no pueda haber ahorro de largo plazo".

No es raro en un país en el que todos corren detás del dólar. "La gente se siente segura comprando dólares. Para eliminar las crisis de balanza de pagos, hay que fortalecer la moneda nacional y el crecimiento. Lo que queremos es que los recursos estén en Argentina", remató Arriazu.