La inflación de mayo en la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,1% y acumula 33,1% en los últimos doce meses

Según informó el Idecba, la inflación porteña continuó desacelerándose durante mayo y alcanzó una variación interanual del 33,1%.

La inflación de mayo en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,1 por ciento, y acumula un avance del 14% en lo que va del año, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño.

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires (IPCBA) registró una variación interanual del 33,1% en el quinto mes del año, 0,7 puntos porcentuales por encima de abril.

La inflación en territorio porteño bajó en mayo 0,4 puntos porcentuales frente a abril (2,5%), continuando la tendencia de desaceleración que empezó a exhibir el IPC desde el mes pasado, cuando descendió del 3%.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IDECBA/status/2063984616172572966&partner=&hide_thread=false En el mes de mayo, el IPC de la Ciudad (#IPCBA) registró un incremento de 2,1%. En los primeros cinco meses del año acumuló una suba de 14,0%. La trayectoria interanual se ubicó en 33,1%.



Informe completo en: https://t.co/2L5fugtLUU#IDECBA#Inflación pic.twitter.com/mGxcZebJV7 — Instituto de Estadística y Censos IDECBA (@IDECBA) June 8, 2026

El reporte del organismo estadístico indicó que la variación de mayo respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Alimentos y bebidas no alcohólicas, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Salud y Educación, que en conjunto explicaron el 64,9% del alza del Nivel General.