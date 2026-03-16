Los tickets en Ciudad de Buenos Aires deberán mostrar cuánto se paga de Ingresos Brutos
La Ciudad de Buenos Aires se sumó al régimen de transparencia fiscal y las compras deberán detallar qué parte del precio corresponde a ese impuesto.
La Ciudad de Buenos Aires se sumó este lunes al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor y, a partir de su implementación, los tickets de compra deberán mostrar de manera explícita cuánto paga cada cliente en concepto de Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Transparencia Fiscal: el objetivo al que se suma la Ciudad de Buenos Aires
La medida fue establecida a través del Decreto 107/26, que dispone que la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) adecue la normativa del tributo para que los contribuyentes discriminen en cada operación qué parte del precio corresponde a ese impuesto.
De esta manera, los comprobantes de compra deberán detallar el monto vinculado a Ingresos Brutos, en línea con el objetivo de dar mayor claridad sobre la carga impositiva incluida en los precios.
La Ciudad se suma así a Entre Ríos, Chubut y Mendoza, que fueron las primeras provincias en adherir al régimen durante 2025.
La medida comenzará a aplicarse una vez que la AGIP reglamente su funcionamiento y establezca el cronograma de implementación.
El jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, sostuvo en su cuenta de X que la decisión responde a una iniciativa del jefe de Gobierno Jorge Macri para avanzar en mayor transparencia fiscal.
“De esta manera, el consumidor va a saber cuánto paga realmente en impuestos en cada compra que realiza”, señaló el funcionario.