Los tickets en Ciudad de Buenos Aires deberán mostrar cuánto se paga de Ingresos Brutos

La Ciudad de Buenos Aires se sumó al régimen de transparencia fiscal y las compras deberán detallar qué parte del precio corresponde a ese impuesto.

La Ciudad de Buenos Aires se sumó este lunes al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor y, a partir de su implementación, los tickets de compra deberán mostrar de manera explícita cuánto paga cada cliente en concepto de Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

locales La Ciudad de Buenos Aires implementará en los tickets de compra la declaración de cuánto están pagando los consumidores de impuesto a los ingresos brutos. Archivo Transparencia Fiscal: el objetivo al que se suma la Ciudad de Buenos Aires La medida fue establecida a través del Decreto 107/26, que dispone que la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) adecue la normativa del tributo para que los contribuyentes discriminen en cada operación qué parte del precio corresponde a ese impuesto.

De esta manera, los comprobantes de compra deberán detallar el monto vinculado a Ingresos Brutos, en línea con el objetivo de dar mayor claridad sobre la carga impositiva incluida en los precios.

La Ciudad se suma así a Entre Ríos, Chubut y Mendoza, que fueron las primeras provincias en adherir al régimen durante 2025.

La medida comenzará a aplicarse una vez que la AGIP reglamente su funcionamiento y establezca el cronograma de implementación.