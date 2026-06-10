Celebra Jorge Macri: Mood'ys subió la calificación crediticia de la Ciudad de Buenos Aires a AAA

La Ciudad tiene así la máxima calificación de riesgo en relación a otros emisores locales, tras el lanzamiento exitoso de una nueva serie del Bono Tango.

La agencia calificadora de riesgos Moody’s Local elevó las calificaciones de emisor en moneda local y de emisor en moneda extranjera de la Ciudad de Buenos Aires, pasando de AA+ a AAA, lo que supone que el distrito que gobierna Jorge Macri se sitúa en el escalón de calidad crediticia más sólida entre los otros emisores locales.

En paralelo, la agencia mejoró las calificaciones de los Programas de Financiamiento en el Mercado Local y el Programa de Asistencia Financiera a AAA.ar con perspectiva estable, marcando que "no se esperan cambios significativos en los fundamentos crediticios del emisor en el corto y mediano plazo".

"Este es el resultado de tener cuentas públicas ordenadas y disciplina fiscal, siguiendo los lineamientos fijados por el Jefe de Gobierno Jorge Macri. Esto nos permite alcanzar una sólida reputación crediticia, condición indispensable para acceder a financiamiento de bajo costo, multiplicando la capacidad de inversión”, remarcó el ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad, Gustavo Arengo.

Bono Tango Hay que aclarar que la suba en la calificación es resultado de la mejora en el perfil de vencimientos de la Ciudad derivada de sus recientes emisiones en los mercados internacionales. Al respecto, el informe pone la lupa en la emisión de la Serie 14 del Bono Tango por 500 millones de dólares el pasado 13 de mayo, que devengará a una tasa fija de 7,05% y cuya fecha de vencimiento es en 2036.

Además, los fondos obtenidos de la emisión se destinarán principalmente a cubrir próximos vencimientos de amortizaciones, lo que permitió a la Ciudad extender el plazo de sus vencimientos y distribuirlos de forma más equilibrada a lo largo del tiempo.