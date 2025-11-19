Confirman un aumento de la RTO: cómo sacar turno antes de que suba

La RTO aumentará en el mes de enero, apenas arranque el 2026. Así podés agendar un turno antes de que te gane el incremento.

La RTO hay que realizarla de forma obligatoria en vehículos con más de 7 años de antigüedad y de forma anual.

En la provincia de Mendoza, los conductores de vehículos con más de siete años de antigüedad deben cumplir con la renovación anual de la RTO(Revisión Técnica Obligatoria). Este trámite no sólo es obligatorio para poder circular sin riesgo de sanciones, sino que se recomienda concretarlo antes del próximo aumento tarifario, previsto para comienzos de 2026.

Actualmente la RTO cuesta $33.000 y gracias a que los legisladores de ambas cámaras provinciales aprobaron el Presupuesto 2026, ahora el trámite pasará a costar un 20% más desde enero del próximo año, por lo que quedaría en el orden de los $40.000 al hablar de autos.

¿Cómo solicitar el turno a la RTO? El proceso es sencillo y se gestiona en línea a través de la web oficial: rto.mendoza.gov.ar.

Los pasos para hacerlo son:

Ingresar al sitio y buscar la opción “Solicitar turno” .

Completar los datos del vehículo y del titular: patente, tipo de vehículo, nombre del titular, etc.

Elegir el taller habilitado que resulte más conveniente (hay opciones en Gran Mendoza, San Rafael, Las Heras, entre otras).

Una vez confirmado el turno, quedará establecida la fecha y la hora para llevar el vehículo. RTO La RTO es un trámite obligatorio. Foto: Argentina.gob.ar Requisitos para poder realizar la RTO Para presentarse al taller, se debe contar con: