Marcha en Plaza de Mayo contra de la reforma laboral y Estados Unidos: todas las fotos

Este miércoles se lleva a cabo la marcha que convocaron distintas organizaciones piqueteras y sindicales para protestar en contra de la reforma laboral y el acuerdo económico con los Estados Unidos. Como ya es costumbre, el escenario para la manifestación es Plaza de Mayo.

Asimismo, según se informó en su momento, entre las entidades que participarán se encuentran el Polo Obrero, partidos de izquierda, trabajadores del Hospital Garrahan, manifestantes de la causa de discapacidad, las dos centrales CTA, el gremio ATE, el sindicato de neumáticos, el Frente Patriótico por la Justicia Social, la organización Territorios en Lucha y representantes de la UTEP.