Fin de semana extra largo: así operarán los servicios municipales en la Ciudad de Mendoza

El edificio de Casa Central no brindará atención los días viernes 21 y lunes 24 de noviembre. Sin embargo, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza dispondrá guardias en la mayoría de sus áreas para asegurar la cobertura de servicios esenciales.

Los centros emisores de licencias de conducir y los CAM permanecerán cerrados el viernes 21 y el lunes 24. La línea 147 continuará activa exclusivamente para emergencias.

Los centros Padre Llorens (B° San Martín), 367 Andino (B° Andino) y CIC 2 (B° Soberanía Nacional) permanecerán cerrados. El Centro de Salud Nº 300 Oñativia mantendrá guardias de enfermería durante las 24 horas.

Los espacios del área operarán mediante las guardias ya publicadas, brindando asesoramiento a personas que atraviesen situaciones de violencia de género. Contactos: 2615092079 / 2615919705. Para emergencias con riesgo vital, llamar al 911.

Habrá guardia de emergencia únicamente por mensajes escritos al 2614694546. Se recuerda que no atiende reclamos por cortes de servicios o caída de árboles.

Parques y espacios deportivos

El Parque Deportivo de Montaña y el Pump Track funcionarán con normalidad.

En el Parque Urbano, el sábado 22 y domingo 23 se disputará la Copa Parque Urbano.

Natatorios municipales

Los natatorios permanecerán cerrados el viernes 21 y el lunes 24.

Espacios culturales

Los espacios culturales de la Ciudad mantendrán su cronograma habitual.

Higiene Urbana

Viernes 21: limpieza y recolección nocturna normales.

Sábado 22: servicio de limpieza con guardias; sin recolección nocturna.

Domingo 23: servicio de limpieza con guardias; recolección nocturna normal.

Lunes 24: servicio de limpieza con guardias; recolección nocturna normal.

Arbolado

El área trabajará con sus actividades habituales.

Comercio

Viernes 21: actividad normal.

Lunes 24: la asistencia del personal quedará a decisión del empleador.

Dependencias de la Ciudad de Mendoza que permanecerán cerradas

No habrá atención en:

Gimnasios Municipales N.º 1, 2, 3, 4, 5, Luis Firpo, Federación Mendocina de Box y Playón B° Sanidad (solo deporte federado con turno coordinado).

Municentros.

Jardines maternales.

Clubes de día.

Talleres sociales.

Alfabetización.

NIDO.

Centros de Integración Comunitaria Nº 1, 2, 3 y 4.

ECoS.

Salud animal (móvil veterinario y veterinaria municipal).

Además, se mantendrá activa la guardia de movilidades ante crisis y emergencias sociales.