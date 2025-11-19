Fin de semana XXL en la Ciudad de Mendoza, con actividades gratuitas, ferias y espectáculos

La Ciudad de Mendoza se prepara para un fin de semana extra largo con múltiples propuestas recreativas y culturales. El jueves 20 y viernes 21 se llevará a cabo la Star Party XI, en los jardines del ex Acuario (Ituzaingó y Entre Ríos, Parque O’Higgins). El encuentro, destinado a aficionados a la astronomía, incluirá juegos, charlas, food trucks y proyecciones 360°. El acceso será gratuito y por orden de llegada: el jueves de 9 a 19 y el viernes de 18 a 23.

También el viernes, el teatro Quintanilla ofrecerá una única función de “La Burleza: Belleza en idioma Burlesque”, un espectáculo de Le Bisou de Burlesque que combina humor, sensualidad y estética clásica del género. La presentación será a las 21, con entradas disponibles en Entradaweb .

El sábado 22 iniciará la temporada de trekkings nocturnos con el Tour Divisadero Nocturno: Luna nueva, una experiencia guiada en la Reserva Divisadero Largo para apreciar el atardecer y la noche en contacto directo con la naturaleza. La participación es gratuita, con inscripción previa .

Ese mismo día, desde las 18, se realizará la Salida de Campo de la Star Party en el Puesto Los Pajaritos (Lavalle). Allí se desarrollarán actividades de observación astronómica, astrofotografía, caminatas y propuestas gastronómicas. Esta modalidad es arancelada, con cupos limitados e inscripción vía Entradaweb .

La Ciudad de Mendoza ofrece un tour por Divisadero Largo, esta vez de noche.

El domingo 23, a las 8, tendrá lugar el Bicitour por los caminos del agua, un recorrido que une Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz y Luján de Cuyo siguiendo los hitos históricos del sistema hídrico local. La actividad finaliza en la Hostería del Dique Cipolletti, donde se podrá practicar arborismo (actividad paga) y yoga. La inscripción es gratuita y la salida será desde plaza Independencia. Las personas interesadas pueden participar con bicicleta propia o solicitar asesoramiento si no cuentan con una.

El lunes 24 comenzará con un nuevo Tour Divisadero, una caminata familiar por la Reserva Divisadero Largo para descubrir su patrimonio natural y geológico (actividad arancelada). Por la tarde, desde las 18, se ofrecerá el Free Walking Tour – Orígenes del vino, un recorrido gratuito por el microcentro que repasa la tradición vitivinícola mendocina y culmina con una degustación. La participación es por orden de llegada en plaza Independencia.

Durante estos días también estará en funcionamiento el Bus Turístico. De domingo a miércoles el servicio realizará un circuito exclusivo por la Ciudad, con un recorrido de 1 hora y 30 minutos; de jueves a sábado se ampliará para incluir el departamento de Godoy Cruz. El primer viaje inicia a las 10 y el último parte cerca de las 17.20. Los tickets se venden en la boletería de plaza Independencia (Chile y Sarmiento).

Patrimonio, cultura y espectáculos en la Ciudad de Mendoza

Los visitantes podrán conocer espacios clave del patrimonio histórico local.

Museo Casa de San Martín: viernes, domingo y lunes de 14 a 19; sábado de 10 a 19.

Museo del Área Fundacional (MAF): sábados de 9 a 19; domingos y feriados de 15 a 19.

Ruinas Jesuíticas de San Francisco: martes a sábado de 9 a 19; domingos y feriados de 16 a 19.

Además, el tradicional Show de Aguas Danzantes se podrá disfrutar en plaza Independencia, de martes a domingos y feriados, desde las 20.30. Es una propuesta ideal para cerrar cada jornada con música y efectos visuales.

fuente El espectáculo de aguas danzantes podrá disfrutarse este fin de semana en la Plaza Independencia. Prensa Ciudad de Mendoza

Ferias y economía social

La Coordinación de Empleo y Economía Social de la Municipalidad realizará una nueva edición de sus ferias de artesanos y emprendimientos locales, un espacio que potencia la producción mendocina y apoya a proyectos de la economía social.

Las ferias se desarrollarán el miércoles 19 y jueves 20 en Portal Alameda, y el sábado 22 y domingo 23 en Parque Central, siempre de 11 a 20. Habrá productos artesanales, diseño local y propuestas para toda la familia.

Atención al visitante

Los Centros de Atención al Turista (CAT) funcionarán con los siguientes horarios:

CAT plaza Independencia: lunes a sábado de 9 a 19; domingo de 13 a 19.

CAT Barrio Cívico: viernes, domingo y lunes de 9 a 15; sábado de 9 a 19.

Consultas: WhatsApp +54 9 261 594-9985 / [email protected]