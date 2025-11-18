Investigan el brutal asesinato de un hombre de 75 años en Mendoza: creen que fue empalado

Detectives policiales y judiciales investigan un brutal asesinato ocurrido el último fin de semana en el oeste de la Ciudad de Mendoza . Un hombre de 75 años, identificado como Francisco Pablo Corvalán Sosa , murió luego de ser salvajemente agredido. La necropsia confirmó que tenía los intestinos perforados , por lo que creen que fue empalado .

El caso que investiga la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta , tuvo su inicio alrededor de las 10 del domingo, cuando una mujer se comunicó con la línea de emergencias 911 para alertar que hermano se descompensó en su casa de la manzana K del barrio San Martín .

Además, la llamante agregó que su familiar le aseguró que momentos antes, cerca de las 8.30, sujetos lo habrían golpeado en el abdomen en las inmediaciones del colector Papagayos , el zanjón que costea el popular complejo del oeste capitalino . Aparentemente, el septuagenario pernoctaba en ese sector de la barriada, ya que se encontraba en situación de calle.

Momentos después, en la vivienda se hizo presente personal policial y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado ( SEC ), cuyo médico constató el deceso de Corvalán Sosa. Si bien en primera instancia se creía que había sufrido un paro cardiorrespiratorio, la necropsia a cargo del Cuerpo Médico Forense ( CMF ) determinó que sufrió falleció producto de una hemorragia en el sistema digestivo .

Fuentes allegadas la pesquisa revelaron a MDZ que la principal hipótesis es que a la víctima le introdujeron algún elemento en el recto y eso le provocó varias perforaciones en los intestinos, situación que desembocó en su muerte.

Los llamativos antecedentes por abuso sexual

Tras conocer la causa de muerte, los funcionarios a cargo de la instrucción profundizaron sobre el perfil de Corvalán Sosa, quien presentaba un pedido de captura por una denuncia de abuso sexual. Asimismo, contaba con un antecedente previo de un hecho similar, ya que en 2017 también fue investigado por una violación. No obstante, ese expediente que lideró la exfiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual Virginia Rumbo (actualmente en la UFI Delitos No Especializados) quedó archivado.

Teniendo en cuenta esos datos, buscan establecer si existe algún tipo de conexión entre las denuncias por presuntos abusos sexuales y el brutal ataque que le quitó vida.

Más allá de eso, los pesquisas trabajaban para establecer dónde ocurrió la agresión fatal, con el objetivo de dar con testigos que ayuden a reconstruir las últimas horas con vida de Corvalán Sosa.