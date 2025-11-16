Ofrecen un curso de defensa personal gratuito en la Ciudad

La propuesta de la Municipalidad de Ciudad tendrá dos fechas durante noviembre. Será gratuito con inscripción previa.

Muchos recurren a los cursos de defensa personal para hacer frente a la inseguridad. Foto ilustrativa Foto: Shutterstock

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza amplía su oferta de cursos y propuestas para la comunidad. En esta oportunidad, brindará un curso gratuito de defensa personal, abierto al público en general y pensado para ofrecer herramientas prácticas de autoprotección ante situaciones cotidianas.

La actividad contará con dos encuentros que se realizarán el miércoles 26 y el viernes 28 de noviembre, de 20 a 22, en el Parque Urbano (ubicado dentro del Parque O’Higgins).

El curso estará a cargo del profesor Daniel Bosio, especialista en técnicas de autocuidado, y está destinado a personas de todas las edades y niveles, sin necesidad de contar con experiencia previa.

Durante las clases, los participantes podrán aprender maniobras simples y efectivas para fortalecer su confianza, mejorar su control corporal y adquirir herramientas básicas para responder frente a una eventual situación de riesgo.