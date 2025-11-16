Ofrecen un curso de defensa personal gratuito en la Ciudad
La propuesta de la Municipalidad de Ciudad tendrá dos fechas durante noviembre. Será gratuito con inscripción previa.
La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza amplía su oferta de cursos y propuestas para la comunidad. En esta oportunidad, brindará un curso gratuito de defensa personal, abierto al público en general y pensado para ofrecer herramientas prácticas de autoprotección ante situaciones cotidianas.
La actividad contará con dos encuentros que se realizarán el miércoles 26 y el viernes 28 de noviembre, de 20 a 22, en el Parque Urbano (ubicado dentro del Parque O’Higgins).
El curso estará a cargo del profesor Daniel Bosio, especialista en técnicas de autocuidado, y está destinado a personas de todas las edades y niveles, sin necesidad de contar con experiencia previa.
Durante las clases, los participantes podrán aprender maniobras simples y efectivas para fortalecer su confianza, mejorar su control corporal y adquirir herramientas básicas para responder frente a una eventual situación de riesgo.
Como actividad gratuita, sólo requiere inscripción previa vía WhatsApp al 261 306 6342.