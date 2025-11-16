El sacerdote mendocino fue reconocido por su fiel defensa de los derechos humanos y su participación en los medios de comunicación.

Este domingo por la madrugada falleció el reconocido sacerdote Vicente Reale, una personalidad muer reconocida en el ambiente eclesiástico y también en la comunidad, debido a sus participaciones recurrentes en medios de comunicación.

Padecía una larga enfermedad y se encontraba internado desde hace unos días. De hecho, el Arzobispado de Mendoza había pedido rezar por él y por su estado de salud, semanas atrás.

Supo ser parte de la corriente reformista de la iglesia con mucha coherencia y rigor. Fue defensor de los derechos humanos, incluidos los de la comunicada LGTBQI+ a pesar de la confrontación con la Iglesia. En 2010, en medio del debate por la legalización del matrimonio igualitario, el padre Reale llamó la atención por su defensa del proyecto de ley que se estaba votando.

Reconocía que "el Estado debe reconocer a estas personas los mismos derechos que otorga a los heterosexuales que forman pareja" y aseguró que la ley iba en ese sentido. Se opuso al arzobispado en aquella oportunidad. Supo defender los derechos de las personas de la comunidad tiempo después también en sus participaciones mediáticas.

Otro antecedente de Reale, que supo participar de "Sacerdotes en Opción por los Pobres", que lo refleja con exactitud, fue la carta que firmó en repudio a las declaraciones del cura sanrafaelino José Antonio Álvarez, quien negó la existencia de desaparecidos y habló de autodesaparecidos. Solicitó que la Justicia Penal de San Rafael lo cite a declarar. "Si en serio se está buscando la verdad y la justicia sobre aquel período de nuestra historia, es importante y necesario que el padre Álvarez -en su doble calidad y responsabilidad de ciudadano y de sacerdote- haga conocer a la justicia lo que sabe", escribió en aquel momento (2010).