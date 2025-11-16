Colegiales: la caída de un árbol sobre la avenida Elcano provocó caos de tránsito y un corte total

Un árbol se desplomó este domingo por la tarde sobre la avenida Elcano, en el barrio porteño de Colegiales, y generó un corte total y demoras en el tránsito.

Un inesperado episodio generó caos de tránsito este domingo por la tarde en el barrio porteño de Colegiales, cuando un árbol cayó sobre la vía pública y bloqueó por completo la circulación vehicular. El hecho ocurrió cerca de las 16 horas en avenida Elcano, entre las calles Conde y Superí, una zona de alto flujo automotor.

Así fue el momento de la caída del árbol Según confirmaron fuentes oficiales, el árbol se desplomó de manera repentina sobre el asfalto, lo que obligó a cortar totalmente el paso en esa intersección de la avenida. La caída sorprendió a los automovilistas que transitaban por la zona, aunque no se registraron personas heridas ni autos dañados, pese a que la circulación estaba activa en ese momento.

Al lugar acudieron rápidamente personal de Defensa Civil de la Ciudad, efectivos de la Policía de la Ciudad y agentes de tránsito, quienes trabajaron para señalizar el área, ordenar el tráfico y comenzar con las tareas de remoción del árbol caído.

El corte total provocó demoras significativas en el tránsito, especialmente para quienes circulaban por Elcano hacia Belgrano y Chacarita. Las autoridades dispusieron desvíos en calles aledañas hasta que se despeje por completo la calzada.

La zona continúa con demoras Pasadas varias horas del incidente, la zona continuaba con demoras debido al operativo y a la presencia de maquinaria destinada a retirar el tronco y las ramas. Se espera que la circulación sea normalizada una vez completados los trabajos de limpieza y verificación del arbolado urbano.