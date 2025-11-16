Explosión en Ezeiza: se confirmó que el humo no es tóxico y que dejarán que el fuego se apague solo

El intendente de Ezeiza , Gastón Granados , confirmó este lunes que el humo que aún permanece en la zona del polígono industrial incendiado no es tóxico y que “no hay riesgo para los vecinos”. Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista exclusiva con TN, mientras recorrió el predio que quedó devastado tras el feroz incendio y la posterior explosión registrada el viernes por la noche.

Granados explicó que desde el primer momento se realizaron controles ambientales y mediciones de aire para descartar la presencia de sustancias peligrosas, especialmente después de que se incendiara y explotara una fábrica agroquímica. “No hay riesgo en el aire sobre algo tóxico”, insistió el jefe comunal.

El intendente también destacó el intenso trabajo de los Bomberos Voluntarios de Ezeiza , quienes enfrentaron llamas de gran magnitud durante horas. Las estructuras de varias fábricas colapsaron y gran parte del predio quedó reducido a escombros.

Respecto de los pasos a seguir, Granados informó que los bomberos decidieron dejar que los últimos focos de incendio se apaguen de manera natural , una medida clave para no alterar la escena y permitir que los peritos puedan trabajar sin interferencias. “El fuego está prácticamente finalizado, pero quedan pequeños focos que se apagarán solos para no entorpecer la investigación”, señaló.

Este lunes comenzarán las pericias oficiales para determinar cómo comenzó el incendio y si se trató de un hecho accidental o intencional . El intendente confirmó que el origen de las llamas estuvo en una fábrica de agroquímicos y que, debido al viento, el fuego se extendió rápidamente a otras cinco empresas del polígono industrial.

Frente a las dudas sobre las condiciones de seguridad del predio, Granados remarcó que las industrias cumplen con las normativas vigentes: “Tenemos un vínculo estrecho con los dueños de las compañías. Son serias, trabajan con marcas de primer nivel que les exigen altos estándares de seguridad. La empresa donde comenzó el fuego tenía todo en regla”.

El mandatario local agregó que Ezeiza cuenta con 450 industrias que son fundamentales para la economía del municipio, por lo que el impacto del incendio no solo afecta a las empresas involucradas, sino también a sus trabajadores. “Mañana vamos a estar acompañando a las diferentes empresas y, fundamentalmente, a las familias”, concluyó Granados.

Las autoridades mantienen la zona bajo vigilancia, mientras avanzan los trabajos periciales que buscarán esclarecer una de las emergencias industriales más importantes del año en la región.