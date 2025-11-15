El duro relato de Paz Martínez sobre la gran explosión en Ezeiza: "Nunca algo igual"
El popular cantautor, Paz Martínez, relató el momento de desesperación que vivió junto a su esposa cuando se dieron las explosiones.
La calma del club privado El Ombú, en Tristán Suárez, se rompió de forma violenta el pasado viernes por la noche, y el mismísimo Paz Martínez se convirtió en testigo del caos. El famoso cantautor compartió un relato impactante de los momentos de pánico que se desataron tras el incendio en una planta química en el Polo Industrial Spegazzini, a escasas veinte cuadras de su residencia.
Las duras palabras de Paz Martínez
En un diálogo telefónico con Eduardo Battaglia en Vivo el sábado, Paz Martínez detalló cómo el estruendo irrumpió en su hogar. El músico explicó que él y su esposa estaban "viendo la televisión, estábamos tranquilísimos y de repente fue una explosión tan impresionante".
El ídolo de la canción popular, que incluso recordó haber cumplido el servicio militar obligatorio, hizo una comparación aterradora: "Mirá que yo hice la colimba, yo hice la colimba y he escuchado explosiones fuertes ¿Viste? De mortero, de bomba, he escuchado eso, pero nunca algo igual".
La fuerza del estallido no solo generó terror, sino que tuvo consecuencias físicas directas en la zona circundante. Paz Martínez lamentó los daños que sufrieron las propiedades vecinas debido a la onda expansiva del suceso. "Realmente fue impresionante la onda expansiva de la explosión. Rompió vidrios en las casas... La expansión fue realmente catastrófica y rompió ventanas", se lamentó el cantante, aunque confirmó con alivio que, "gracias a Dios", su propia vivienda no registró mayores inconvenientes materiales.
Aún aturdido por lo vivido y con un show pautado para la noche en Pilar, el artista concluyó su testimonio insistiendo en el impacto sónico de la detonación: "Es lo más fuerte que escuché en mi vida. No puedo dar una precisión pero es lo más fuerte que escuché en toda mi vida. Fue impresionante, nos dejó atontados".