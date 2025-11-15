El duro relato de Paz Martínez sobre la gran explosión en Ezeiza: "Nunca algo igual"

El popular cantautor, Paz Martínez, relató el momento de desesperación que vivió junto a su esposa cuando se dieron las explosiones.

Esto contó Paz Martínez de los grandes incendios de Ezeiza. / Captura TV

La calma del club privado El Ombú, en Tristán Suárez, se rompió de forma violenta el pasado viernes por la noche, y el mismísimo Paz Martínez se convirtió en testigo del caos. El famoso cantautor compartió un relato impactante de los momentos de pánico que se desataron tras el incendio en una planta química en el Polo Industrial Spegazzini, a escasas veinte cuadras de su residencia.

Explosión fábrica en Ezeiza Imágenes de las explosiones en Ezeiza. Archivo MDZ Las duras palabras de Paz Martínez En un diálogo telefónico con Eduardo Battaglia en Vivo el sábado, Paz Martínez detalló cómo el estruendo irrumpió en su hogar. El músico explicó que él y su esposa estaban "viendo la televisión, estábamos tranquilísimos y de repente fue una explosión tan impresionante".

Las palabras de Paz Martínez sobre los incendios en Buenos Aires. El ídolo de la canción popular, que incluso recordó haber cumplido el servicio militar obligatorio, hizo una comparación aterradora: "Mirá que yo hice la colimba, yo hice la colimba y he escuchado explosiones fuertes ¿Viste? De mortero, de bomba, he escuchado eso, pero nunca algo igual".

Explosión en Parque Industrial Ezeiza Imágenes de las explosiones en Ezeiza. Archivo MDZ La fuerza del estallido no solo generó terror, sino que tuvo consecuencias físicas directas en la zona circundante. Paz Martínez lamentó los daños que sufrieron las propiedades vecinas debido a la onda expansiva del suceso. "Realmente fue impresionante la onda expansiva de la explosión. Rompió vidrios en las casas... La expansión fue realmente catastrófica y rompió ventanas", se lamentó el cantante, aunque confirmó con alivio que, "gracias a Dios", su propia vivienda no registró mayores inconvenientes materiales.