No cierran las fechas: Matías Martin y la polémica detrás de su nuevo romance con Paloma Cavanna

La vida sentimental de uno de los conductores más reconocidos del país vuelve a ser el foco de atención mediática. Tras su extenso matrimonio con Natalia Graciano y un corto vínculo con la periodista Victoria Da Masi, Matías Martin ha vuelto a apostar por una relación amorosa. Sin embargo, la primicia que puso en circulación Yanina Latorre, y que el propio periodista confirmó de manera posterior, no pasó inadvertida, ya que incluye un componente de polémica relacionado con los tiempos de la separación anterior que podría encender el debate.

Paloma Cavanna y su vínculo con Matías Martin Cavanna foto Paloma Cavanna, la nueva novia de Matías Martin. Foto: Instagram @palomacavanna La nueva compañera del periodista de Urbana Play es Paloma Cavanna, según las descripciones periodísticas, pertenece a un círculo con un perfil más afín a las preferencias del conductor. Latorre la describió como "vestuarista y trabaja en el Canal de la Ciudad", y además arrojó un dato relevante: es "la hermana del productor Joaquín Cavanna". La especialista en espectáculos detalló las características de la joven, asegurando que es "muy bella" y que tiene una personalidad "muy de su palo… peroncha, digamos. Muy hippie". Por su parte, la vestuarista estaría viviendo con entusiasmo la relación, al punto de desear que se hiciera pública, manifestando que "ella dice que están noviando, creo que ella quiere que se sepa. Es una bomba".

El conductor de Urbana Play enfrentó las cámaras y confirmó el nuevo romance Yanina Latorre contó que el nuevo noviazgo de Matías Martin tiene fechas que no cuadran con su última ruptura Yanina Latorre contó que el nuevo noviazgo de Matías Martin tiene fechas que no cuadran con su última ruptura. Video: SQP (América TV) La versión de un incipiente y sólido nuevo romance se afirmó con las semanas, pero fue la teoría sobre el inicio de esta relación lo que generó el verdadero revuelo. La conductora de SQP (América TV) insistió en que los plazos del flamante noviazgo, que ya llevaría unos cinco meses, no coincidirían con el anuncio público de la ruptura de Martin y Da Masi, que se había conocido en agosto. Latorre fue contundente al decir: “Están hace cinco meses y en agosto se supo que había cortado con la anterior hacía unos meses. Para mí que dejó a la otra por WhatsApp porque había conocido a esta”.

Matías Martin y Natalia Graciano.jpg Matías Martin y Natalia Graciano. Foto: Archivo MDZ Frente a la bola de rumores, el periodista fue abordado por la prensa justo a la salida de la emisora. El cronista fue directo al preguntar sobre el vínculo con Paloma, y la respuesta del conductor de radio y televisión disipó cualquier duda que quedara. Con total honestidad, Martin se limitó a confirmar la veracidad de la información, indicando que el dato era correcto y que lo encontraba en un gran momento personal.