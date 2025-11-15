Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el domingo 16 de noviembre

El sábado promete convertirse en una jornada intensa para los amantes de la cultura en Mendoza . La ciudad se llenará de historias que mezclan intriga, humor y música, con propuestas que desafían la imaginación, hacen reflexionar y transforman cada espectáculo en una experiencia diferente para el público.

En detalle, estos son los tres espectáculos recomendados en Mendoza para este domingo 16 de noviembre:

Peatonal del vino: Miranda, Gauchito Club, y Cami Coccia serán el broche de oro de este clásico evento de la Ciudad de Mendoza. Con esta grilla la Peatonal del Vino se prepara para ofrecer una experiencia completa, que combina música en vivo, gastronomía, arte y más de 100 etiquetas de vino para degustar.

Dónde: explanada de la Casa de Gobierno y Parque Cívico.

Cuándo: domingo 16 de noviembre a partir de las 19:00 horas.

Las entradas son libres y gratuitas.

Expectativa y realidad: a lo largo del espectáculo se despliega una tensión constante entre lo que soñamos y lo que vivimos: entre la promesa de plenitud personal y la crudeza de un mundo amenazado por la precariedad, la violencia y la intolerancia. En este escenario, también irrumpen personajes como influencers y gurúes que venden sus fórmulas de éxito, promesas de libertad financiera y caminos rápidos hacia la abundancia tratando de confundir a la murga en su búsqueda de bienestar.

expectativa realidad murga

Dónde: Sala Armando Tejada Gómez.

Cuándo: domingo 16 de noviembre a las 20:00 horas.

Las entradas están disponibles en Entradaweb a $12.000

Mina bien: un espectáculo unipersonal donde Hermana Beba da vida a Fat, la carismática rubia que ha ganado fama en las redes sociales por sus diálogos con figuras de la televisión y la política.

mina bien poster

Dónde: Teatro Selectro.

Cuándo: domingo 16 de noviembre a las 21:00 horas.

Las entradas están disponibles en Entradaweb a $28.900