Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el sábado 15 de noviembre

El sábado promete convertirse en una jornada intensa para los amantes de la cultura en Mendoza . La ciudad se llenará de historias que mezclan intriga, humor y música, con propuestas que desafían la imaginación, hacen reflexionar y transforman cada espectáculo en una experiencia diferente para el público.

En detalle, estos son los cinco espectáculos recomendados en Mendoza para este sábado 15 de octubre:

Usinas eclécticas: Melchor Montoya presenta su nueva serie de obras. La muestra contará también con trabajos de otros artistas, quienes presentarán piezas de pequeño formato, grabados, dibujos, esculturas y cuadros.

Cuándo: sábado 15 de noviembre a las 19:00 horas.

La entrada es libre y gratuita.

Mendotaku: Mendoza se prepara para vivir una nueva edición de la convención de anime, cosplay, K-pop y cultura pop asiática más grande del interior del país.

poster mendotaku

Dónde: En la Nave Cultural.

Cuándo: sábado 15 de noviembre de 13:00 a 21:00 horas.

Las entradas cuestan a partir de $15.000 en Entradaweb

El nuevo código: Una mujer se ve atrapada en el delirante engranaje de un nuevo régimen legal. De pronto su vida se transforma en una cadena de interrogatorios, formularios y citaciones por comisarías, juzgados y oficinas públicas, donde debe enfrentarse a la burocracia, la condena social y la indiferencia.

el nuevo codigo

Dónde: En el Teatro Cajamarca.

Cuándo: sábado 15 de noviembre a las 21:30 horas.

Las entradas cuestan $10.000 y están disponibles en Entradaweb