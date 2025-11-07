Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el sábado 8 de noviembre

Este sábado 8 de noviembre, la música será protagonista en la provincia de Mendoza con una variada agenda de recitales y propuestas en vivo. Los escenarios de la provincia los se llenarán de sonidos que van del reggae al rock y de la balada al canto popular.

Estos son los cinco espectáculos recomendados en Mendoza para este sábado :

El cantante llega a la provincia con el tour "Te sigo amando".

El valor de las entradas depende de la ubicación seleccionada, con precios que van desde $45.000 hasta $85.000. Se pueden abonar en seis cuotas con tarjetas del Banco Macro. Los tickets están disponibles en la página Ticketek , o de forma presencial en la boletería del Arena, donde solo se acepta pago en efectivo.

La Burkina Sankara La Burkina Sankara presenta una nueva edición de El Club del Reggae. Gentileza Prensa.

El Club del Reggae, Edición N°2: La Burkina Sankara presenta una nueva edición de este encuentro musical, con la participación de DJ Rasflek y la voz de Pety, cantante de Riddim. Además, se sumarán bandas mendocinas de reggae y hip-hop, junto a ferias y cantina con comidas y bebidas.

Dónde: Club Pedro Molina (Matienzo 2073, Guaymallén).

Horario: a las 21:00 hs será la apertura de puertas del salón.

La entrada general tiene un costo de $5.000. Se adquiere por EntradaWeb.

Flanes Flanes se presentará junto a Chancho Va. Gentileza Prensa.

Chancho Va junto a Flanes: Mendoza será escenario de una potente noche de rock con las presentaciones de estas dos bandas que representan distintas generaciones y estilos dentro de la escena local.

Dónde: En la Sala 3, ubicada en la Nave Cultural (Las Cubas 201, Ciudad).

Horario: 21 h.

La entrada general tiene un valor de $5.000 y puede adquirirse a través de EntradaWeb. El día del evento, costará $8.000 y estará disponible en la boletería del lugar.

Nonpalidece Nonpalidece y Alborosie & Shengen Clan darán un concierto en el Espacio Cultural Julio Le Parc. Gentileza Prensa.

Nonpalidece y Alborosie & Shengen Clan: la provincia se llena de vibra positiva con la llegada de Nonpalidece y Alborosie & Shengen Clan, en una noche de reggae internacional y una fiesta que promete ser inolvidable.

Dónde: Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre s/n y Godoy Cruz, Guaymallén).

Horario: 20 h.

La entrada general cuesta $30.000 y se consigue por EntradaWeb. Entrada libre para menores de 12 años.

Fandermole Fandermole. EntradaWeb.

Fandermole: el cantautor rosarino, ícono de la canción en argentina y américa, presenta su nuevo disco de estudio "Tiempo y lugar" , junto a Fernando Silva (en bajo y violoncello).

Dónde: Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad).

Horario: 21 h.

La entrada general vale $32.000 y se compra por EntradaWeb.