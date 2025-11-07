Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el sábado 8 de noviembre
Reggae, baladas, rock y canción popular se mezclan en una agenda que invita a disfrutar de la música en vivo en distintos rincones de la provincia.
Este sábado 8 de noviembre, la música será protagonista en la provincia de Mendoza con una variada agenda de recitales y propuestas en vivo. Los escenarios de la provincia los se llenarán de sonidos que van del reggae al rock y de la balada al canto popular.
Estos son los cinco espectáculos recomendados en Mendoza para este sábado:
- Luciano Pereyra: el artista vuelve a Mendoza, esta vez con el tour "Te sigo amando".
Dónde: Arena Maipú Teatro (Lateral Sur Emilio Civit 791 esq. Maza, Maipú).
Horario: 22 h.
El valor de las entradas depende de la ubicación seleccionada, con precios que van desde $45.000 hasta $85.000. Se pueden abonar en seis cuotas con tarjetas del Banco Macro. Los tickets están disponibles en la página Ticketek, o de forma presencial en la boletería del Arena, donde solo se acepta pago en efectivo.
- El Club del Reggae, Edición N°2: La Burkina Sankara presenta una nueva edición de este encuentro musical, con la participación de DJ Rasflek y la voz de Pety, cantante de Riddim. Además, se sumarán bandas mendocinas de reggae y hip-hop, junto a ferias y cantina con comidas y bebidas.
Dónde: Club Pedro Molina (Matienzo 2073, Guaymallén).
Horario: a las 21:00 hs será la apertura de puertas del salón.
La entrada general tiene un costo de $5.000. Se adquiere por EntradaWeb.
- Chancho Va junto a Flanes: Mendoza será escenario de una potente noche de rock con las presentaciones de estas dos bandas que representan distintas generaciones y estilos dentro de la escena local.
Dónde: En la Sala 3, ubicada en la Nave Cultural (Las Cubas 201, Ciudad).
Horario: 21 h.
La entrada general tiene un valor de $5.000 y puede adquirirse a través de EntradaWeb. El día del evento, costará $8.000 y estará disponible en la boletería del lugar.
- Nonpalidece y Alborosie & Shengen Clan: la provincia se llena de vibra positiva con la llegada de Nonpalidece y Alborosie & Shengen Clan, en una noche de reggae internacional y una fiesta que promete ser inolvidable.
Dónde: Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre s/n y Godoy Cruz, Guaymallén).
Horario: 20 h.
La entrada general cuesta $30.000 y se consigue por EntradaWeb. Entrada libre para menores de 12 años.
- Fandermole: el cantautor rosarino, ícono de la canción en argentina y américa, presenta su nuevo disco de estudio "Tiempo y lugar" , junto a Fernando Silva (en bajo y violoncello).
Dónde: Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad).
Horario: 21 h.
La entrada general vale $32.000 y se compra por EntradaWeb.