Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el viernes 7 de noviembre

Del teatro a la música y las artes visuales, Mendoza ofrece este fin de semana una agenda imperdible para disfrutar de talento, emoción y creatividad local.

La agenda de este viernes 7 de noviembre es muy variada.

Este fin de semana, la escena mendocina se enciende con una oferta diversa y vibrante que invita a sumergirse en historias, emociones y lenguajes artísticos de todo tipo. Desde propuestas teatrales íntimas que abordan los vínculos y la memoria, hasta puestas cargadas de humor, identidad y reflexión, pasando por experiencias visuales y musicales que cruzan fronteras, el panorama cultural de la provincia vuelve a demostrar su vitalidad.

A continuación, te presentamos los cinco espectáculos recomendados en la provincia de Mendoza para este viernes 7 de noviembre:

Ensamble Kamishibai Ensamble Kamishibai. Gentileza Prensa. Ensamble Kamishibai: el notable dramaturgo, director y titiritero, Ósjar Navarro Correa, junto a Lorena Pereyra de La Cigarra Teatro, presentan esta creación artística donde diferentes lenguajes escénicos se entrelazan poéticamente para narrar un drama intrafamiliar. Dónde: Sala Ana Frank (Maipú 230, Ciudad).

Horario: 22 h.

La entrada tiene un valor de $12.000 y se adquiere por la página EntradaWeb. La capacidad es limitada.