Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para este viernes 31 de octubre
El fin de semana comienza con todo y en esta nota te compartimos propuestas que no te vas a querer perder.
Un nuevo fin de semana se acerca y en esta nota te queremos contar y mostrar los espectáculos que se llevarán a cabo en Mendoza. Una agenda cultural muy cargada para que puedas empezar tu descanso disfrutando con tus amigos o familiares.
Maldita por una pensión
Bienvenidos a la pensión de la Tana, el polvo de los recuerdos se mezcla con la furia del presente. El lugar donde las herederas de las travas de los 70 se niegan a ser fantasmas y vuelven a brillar entre plumas, risas y rebeldía. Una pensión de nostalgia, tango y lucha que sigue viva. Cuando la máscara cae x un error humano… ¿quién sos?
Te Podría Interesar
Las entradas se pueden adquirir a través de Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen un valor de $6.000.
Lugar: Espacio Cultural Julio Le Parc | Sala Vilma Rúpolo
Hora: 21:30
Fiesta Ricotera: Barbazul
Barbazul llega a Foxy Live Bar con un gran espectáculo ricotero, tributo a la banda más emblemática del rock nacional argentino, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Este espectáculo conmemorativo se celebra para despedir octubre con lo mejor del rock.
Las entradas se pueden adquirir a través de Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen un valor de $10.000.
Lugar: Foxy Live Bar | Salón Principal
Hora: 23:00
Collins Hits experience
Se presenta en Mendoza la banda COLLINS HITS Experience para interpretar la maravillosa obra de Phil Collins, pasando por temas de Génesis y su carrera solista. La discografía del músico británico está plagada de éxitos que no te podés perder, todos en una sola noche para el recuerdo.
El show promete un momento especial donde nos transportará por los hits históricos de uno de los músicos más populares a nivel mundial.
Las entradas se pueden conseguir a través de Entrada Web haciendo clic en este enlace:
Platea Baja - Filas 01 a 10: $18.000
Platea Baja - Filas 11 a 25: $15.000
Platea Alta: $14.000
Lugar: Teatro Plaza
Hora: 21:00