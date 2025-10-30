Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para este viernes 31 de octubre

Un nuevo fin de semana se acerca y en esta nota te queremos contar y mostrar los espectáculos que se llevarán a cabo en Mendoza . Una agenda cultural muy cargada para que puedas empezar tu descanso disfrutando con tus amigos o familiares.

Bienvenidos a la pensión de la Tana, el polvo de los recuerdos se mezcla con la furia del presente. El lugar donde las herederas de las travas de los 70 se niegan a ser fantasmas y vuelven a brillar entre plumas, risas y rebeldía. Una pensión de nostalgia, tango y lucha que sigue viva. Cuando la máscara cae x un error humano… ¿quién sos?

Las entradas se pueden adquirir a través de Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen un valor de $6.000.

Fiesta Ricotera: Barbazul

Barbazul llega a Foxy Live Bar con un gran espectáculo ricotero, tributo a la banda más emblemática del rock nacional argentino, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Este espectáculo conmemorativo se celebra para despedir octubre con lo mejor del rock.

Las entradas se pueden adquirir a través de Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen un valor de $10.000.

Lugar: Foxy Live Bar | Salón Principal

Hora: 23:00

Collins Hits experience

Se presenta en Mendoza la banda COLLINS HITS Experience para interpretar la maravillosa obra de Phil Collins, pasando por temas de Génesis y su carrera solista. La discografía del músico británico está plagada de éxitos que no te podés perder, todos en una sola noche para el recuerdo.

El show promete un momento especial donde nos transportará por los hits históricos de uno de los músicos más populares a nivel mundial.

Las entradas se pueden conseguir a través de Entrada Web haciendo clic en este enlace:

Platea Baja - Filas 01 a 10: $18.000

Platea Baja - Filas 11 a 25: $15.000

Platea Alta: $14.000

Lugar: Teatro Plaza

Hora: 21:00