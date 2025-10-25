Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el domingo 26 de octubre

Antes de quedarte en tu casa, dale un vistazo a esta lista de espectáculos recomendados que pueden hacer que te levantes de la cama, pese al calor que ya está empezando a instalarse, o que ni abras la puerta de tu hogar para sumergirte en el sillón a ver contenido de plataformas. Este domingo la agenda cultural mendocina tiene de todo, no te quedes sin plan, animáte a salir, entrá a una sala de cine, o a uno de los tantos teatros que tenemos, o simplemente date una vuelta por algunos de los espacios culturales que te están esperando.

Uno de los espectáculos que te recomendamos para este domingo. Una comedia de Antón Chéjov, explosiva batalla de sexos donde el dolor se cura a gritos y el amor se disfraza de rabia.

Elena Popova lleva siete meses encerrada en su casa de luto riguroso, llorando la muerte de su esposo Nicolás. Recibe la inesperada visita de Gregory Smirnov, un rudo acreedor de su difunto esposo que exige una deuda impagada. Tras una acalorada discusión llena de insultos, la situación se convierte en un duelo a la antigua.

Una comedia breve, filosa y descarada que demuestra al amor y a la violencia como recursos humanos de lo incomprensible.

Cierre del festival de danza. Performances, proyección audiovisual, conversatorio. Pre-estreno Incógnita.

Ubicación: Teatro Sportsman (Paso de los Andes 1634, Godoy Cruz)

Horario: 19.00

Entrada: Conseguí tu ticket haciendo click aquí.

Frankestein Tras su aclamado paso por los festivales de Venecia, Londres, San Sebastián y Toronto; llega esta esperada película del director Guillermo del Toro (El espinazo del diablo, Hellboy, El laberinto del fauno, La forma del agua). Foto: Web Nave UNCuyo

Frankenstein (Cine)

Tras su aclamado paso por los festivales de Venecia, Londres, San Sebastián y Toronto; llega esta esperada película del director Guillermo del Toro (El espinazo del diablo, Hellboy, El laberinto del fauno, La forma del agua). Los temas medulares de la icónica novela de Mary Shelley, como la relación entre humanidad y monstruosidad, la crítica a la violencia contra lo diferente, la capacidad de sentir de las criaturas, la creación de formas de vida; son también los tópicos que ha abordado en más de una oportunidad el talentoso realizador mexicano en sus anteriores films. En este sentido, la oportunidad de llevar a la pantalla una adaptación del relato sobre el vínculo entre el ambicioso doctor que juega a ser Dios y su incomprendida criatura, es algo así como la concreción de un sueño para el premiado director.

Frankenstein / Estados Unidos / 2025 / 149 minutos / Apta para mayores de 13 años con reservas / Dirección: Guillermo del Toro / Con: Oscar Isaac, Jacob Elordi, Christoph Waltz, Mia Goth, Felix Kammerer, Charles Dance, David Bradley.

Ubicación: Sala Verde - Nave UNCuyo (Maza 250, Ciudad de Mendoza)

Horario: 20.55

Entrada: General: $6000 / Estudiantes y personal UNCUyo, jubilados/as: $5000 / Conseguí tu ticket haciendo click aquí.

amores-perros_644_1140_c La ópera prima del mexicano Alejandro González Iñárritu (21 gramos, Babel, Biutiful, Birdman, El renacido), vuelve un cuarto de siglo después a la pantalla grande en copias remasterizadas en 4K. Foto: Web Nave UNCuyo

Amores Perros (Cine)

Nominada al Oscar a Mejor película internacional y ganadora de la Semana de la Crítica en el Festival de Cannes, Un intenso relato coral configurado a través de viñetas sobre madres adolescentes, apostadores clandestinos, asaltantes desesperados, asesinos a sueldo, cirujas, policías y empresarios corruptos, padres que buscan hijas, periodistas sensacionalistas, modelos en desgracia, ex guerrilleros y unos cuantos pasajes más. Con un pulso sostenido, Iñárritu comparte su impiadosa mirada sobre el estado de las cosas en una sociedad dominada por las mafias, las traiciones cruzadas y el sinsentido de la violencia.

Amores perros / México / 2000 / 153 minutos / Apta para mayores de 18 años / Dirección: Alejandro González Iñárritu. Elenco: Emilio Echevarría, Gael García Bernal, Vanessa Bauche, Jorge Salinas, Goya Toledo y Alvaro Guerrero.