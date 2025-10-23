Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el viernes 24 de octubre

Antes de quedarte en tu casa, dale un vistazo a esta lista de espectáculos recomendados que pueden hacer que te levantes de la cama, pese al calor que ya está empezando a instalarse, o que ni abras la puerta de tu hogar para sumergirte en el sillón a ver contenido de plataformas. Este viernes la agenda cultural mendocina tiene de todo, no te quedes sin plan, animáte a salir, entrá a una sala de cine, o a uno de los tantos teatros que tenemos, o simplemente date una vuelta por algunos de los espacios culturales que te están esperando.

Uno de los espectáculos que recomendamos para que contemples este fin de semana, esta puesta en escena es presentada por Pepe Cibrián.

Dos compañeros inseparables desde la infancia, Juana, una joven de posición acomodada pero criada por padres distantes y desentendidos, y Manu, a quien conoció siendo niña pues era el hijo de la empleada doméstica que trabajaba en su hogar. En la actualidad, ya adultos, han logrado mantener esa amistad inquebrantable. No obstante, Juana se encuentra sumida en una profunda crisis existencial: harta de vivir, duda si su desesperación es un auténtico deseo de poner fin a sus días o, en el fondo, un grito de auxilio para comprobar quién acudiría a rescatarla. En este crítico momento, Manu aparece con una noticia devastadora: le diagnostican solo treinta días de vida. Es así como, frente a este giro del destino, surge un pacto entre ellos, compartirán ese último mes irrevocable el uno al otro.

Pasá un rato diferente disfrutando del mejor arte Drag Queen de Mendoza, de la mano de un gran equipo de bailarines y artistas que dejarán todo en el escenario. Te espera mucho show, bebidas y cosas ricas para acompañar la función.

Ubicación: Estudio de Danza Era (Nicolás Avellaneda 328 de cuidad)

Horario: 20.00

Entrada: Conseguí tu ticket en www.entradaweb.com

MDIA-aa333179

Museo Interactivo Audiovisual

Conocé el museo del cine de Mendoza y viví una experiencia inmersiva única. Desde el origen del cine y la fotografía hasta las más avanzadas tecnologías de reemplazo de fondos y realidad aumentada. Un museo del cine, dentro de un estudio de cine.

Ubicación: Distrito 33 (Parque Tecnológico)

Horarios: 11.00 /12.00/ 13:00 / 14.00 / 15.00 / 16.00

Entrada: General $10.000 / Jubilados y estudiantes $5.000 / Conseguí tu ticket en www.entradaweb.com

Te conozco

Te conozco (Teatro)

¿Estamos o estuvimos? ¿Te conozco o te desconozco? En diferentes lugares dos personas se encuentran continuamente donde pareciera que conocerse, a veces, es lo mismo que desconocerse. La historia está envuelta en una atmósfera de recuerdos y olvidos donde la vida revela sentimientos que, quizás, fueron callados.

Ubicación: Sala Tito Francia - Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)

Horarios: 21.30

Entrada: General $10.000 / Conseguí tu ticket en www.entradaweb.com

Cine UNCuyo Ganadora del Premio del Jurado en el Festival de Shangai, esta nueva película dirigida por Mariano González (Los globos, El cuidado de los otros). Foto: Web Nave UNCuyo

Adulto (Cine)

cuenta la historia de Antonio (Alfonso González Lesca), un adolescente de 14 años, y su padre Raúl (Juan Minujín), quienes comparten sus días en una casa alquilada en un tranquilo barrio de Buenos Aries. El progenitor no es hombre del todo presente, y la crianza del chico está más a cargo de una vecina. Cuando el hombre se accidenta y va a dar al hospital primero y a la cárcel después, el protagonista de este relato se enfrenta a una serie de situaciones que el film aborda con reminiscencias del cine de los hermanos Dardenne, a través de una narración precisa, sin excesos ni manipulaciones; apelando a un registro tan noble como sensible.

Adulto / Argentina/2024 / 79 minutos / Guion y dirección: Mariano Gonzalez. Con: Alfonso González Lesca, Juan Minujín, Valeria Lois, Sofía Gala Castiglione