Nuevos detalles de la venta de entradas para la Fiesta Provincial de la Cerveza

Godoy Cruz comunicó cómo será la venta de entradas para menores y personas con discapacidad para la Fiesta Provincial de la Cerveza.

El festival más esperado del oeste argentino ya tiene todo listo para su Volumen 18, que se realizará del 5 al 7 de diciembre en el Hipódromo de Mendoza. Con la grilla confirmada y la venta de entradas en marcha, la Municipalidad de Godoy Cruz anunció nuevos detalles sobre la venta de entradas para personas con discapacidad y menores de edad.

Las entradas para la Fiesta Provincial de la Cerveza ya pueden adquirirse a través de Passline, donde se ofrecen distintos combos para disfrutar en familia o con amigos. Además, los niños de hasta 10 años podrán ingresar gratis acompañados de un adulto con entrada, mientras que los menores de 12 años deberán hacerlo junto a un adulto responsable.

Por su parte, las entradas destinadas a personas con discapacidad estarán disponibles desde el 3 de noviembre en la boletería del Teatro Plaza, ubicado en Colón 27 de Godoy Cruz. Los interesados deberán presentar la documentación correspondiente y podrán retirar una entrada por persona, en el horario de 9.00 a 15.00, de lunes a viernes. Los cupos serán limitados.

El Hipódromo de Mendoza volverá a vibrar con tres noches imperdibles:

Viernes 5 de diciembre: apertura con todo el ritmo de Damas Gratis, La Banda de Carlitos (LBC) y Eugenia Quevedo, en una jornada a puro baile y cumbia.

Sábado 6: noche de rock con Ciro y Los Persas, Piti Fernández y La Franela, en un encuentro cargado de energía y clásicos.

Domingo 7: cierre explosivo con Cazzu, Molotov, La Konga y DJ Mami, para despedir el festival a pura fiesta. Las bandas locales, protagonistas Como cada año, el evento busca destacar el talento mendocino. Hasta el 3 de noviembre estarán abiertas las inscripciones para el concurso de bandas locales, que permitirá a los grupos seleccionados compartir escenario con artistas consagrados.