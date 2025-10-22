Presenta:

Nuevos detalles de la venta de entradas para la Fiesta Provincial de la Cerveza

La Fiesta Provincial de la Cerveza anunció cómo será el acceso gratuito para menores y la venta de entradas para personas con discapacidad en su edición 2025.

Godoy Cruz comunicó cómo será la venta de entradas para menores y personas con discapacidad para la Fiesta Provincial de la Cerveza.

Municipalidad de Godoy Cruz

El festival más esperado del oeste argentino ya tiene todo listo para su Volumen 18, que se realizará del 5 al 7 de diciembre en el Hipódromo de Mendoza. Con la grilla confirmada y la venta de entradas en marcha, la Municipalidad de Godoy Cruz anunció nuevos detalles sobre la venta de entradas para personas con discapacidad y menores de edad.

Las entradas para la Fiesta Provincial de la Cerveza ya pueden adquirirse a través de Passline, donde se ofrecen distintos combos para disfrutar en familia o con amigos. Además, los niños de hasta 10 años podrán ingresar gratis acompañados de un adulto con entrada, mientras que los menores de 12 años deberán hacerlo junto a un adulto responsable.

Por su parte, las entradas destinadas a personas con discapacidad estarán disponibles desde el 3 de noviembre en la boletería del Teatro Plaza, ubicado en Colón 27 de Godoy Cruz. Los interesados deberán presentar la documentación correspondiente y podrán retirar una entrada por persona, en el horario de 9.00 a 15.00, de lunes a viernes. Los cupos serán limitados.

fiesta de la cerveza entradas discapacidad
Las entradas ya están disponibles en Passline y desde el 3 de noviembre se habilitarán los cupos especiales en el Teatro Plaza.

Una grilla para todos los gustos

El Hipódromo de Mendoza volverá a vibrar con tres noches imperdibles:

  • Viernes 5 de diciembre: apertura con todo el ritmo de Damas Gratis, La Banda de Carlitos (LBC) y Eugenia Quevedo, en una jornada a puro baile y cumbia.
  • Sábado 6: noche de rock con Ciro y Los Persas, Piti Fernández y La Franela, en un encuentro cargado de energía y clásicos.
  • Domingo 7: cierre explosivo con Cazzu, Molotov, La Konga y DJ Mami, para despedir el festival a pura fiesta.

Las bandas locales, protagonistas

Como cada año, el evento busca destacar el talento mendocino. Hasta el 3 de noviembre estarán abiertas las inscripciones para el concurso de bandas locales, que permitirá a los grupos seleccionados compartir escenario con artistas consagrados.

Grilla fiesta de la cerveza
Damas Gratis, Ciro y Los Persas, Cazzu y Molotov encabezan la grilla del Volumen 18 del evento más esperado del año en Godoy Cruz.

Los participantes deberán ser mendocinos, tener canciones de autoría propia y no haber formado parte de la edición 2024. Las inscripciones se realizan a través de este formulario online.

Con una propuesta que combina música, gastronomía y cultura, la Fiesta Provincial de la Cerveza se consolida una vez más como uno de los encuentros más convocantes del calendario mendocino.

