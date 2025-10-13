Fiesta Provincial de la Cerveza 2025: conocé los combos especiales y sus precios para esta nueva edición

El festival se desarrollará en el Hipódromo del 5 al 7 de diciembre y en esta nota te contamos las diferentes promociones que se encuentran disponibles.

La celebración está cada vez más cerca y no te la podés perder.

La Fiesta Provincial de la Cerveza va tomando cada vez más color y desde la organización van dando a conocer información importante para aquellas personas que deseen asistir al evento más convocante del Oeste argentino. En este caso se trata de los combos disponibles para esta nueva edición.

En las redes sociales finalmente compartieron el precio de cada paquete que ya están disponible en preventa y se pueden adquirir en por la página Passline.com o haciendo clic en este enlace

Para acceder a los combos especiales deberán seleccionar el día y luego marcar cuál de los tres tipos de combos desean: 3, 4 o 6 entradas. A continuación te dejamos los detalles de cada combo con sus respectivos precios los cuales se pueden adquirir en tres cuotas sin interés con todos los bancos.

Combo amigos Este combo tiene un valor de $81.000 por tres entradas y con cupos limitados.

Captura de pantalla 2025-10-13 180327 Los diferentes combos de la Fiesta Provincial de la Cerveza 2025. Foto: Instagram/ @fiestacervezagc. Combo familia Esta promoción tiene un valor de $105.000 con un total de cuatro entradas con cupos limitados.