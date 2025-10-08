Fiesta Provincial de la Cerveza 2025: conocé el increíble line up que hará vibrar a Mendoza

La fiesta se desarrollará nuevamente en el Hipódromo los días 5, 6 y 7 de diciembre. En esta nota te dejamos los nombres de los artistas que dirán presente.

La Fiesta Provincial de la Cerveza 2025 comienza a tomar color y promete como en años anteriores hacer vibrar a Mendoza. La nueva edición se llevará a cabo nuevamente en Hipódromo de Mendoza y será el marco perfecto para tres días de festejo. Desde la organización dieron a conocer el tan esperado Line up.

En el año 2024 el festival ofreció cuatro días a pura música y por el escenario pasaron Q' Lokura, La Konga, Ainda, Turf, Babasónicos, La Banda de Carlitos junto a Eugenia Quevedo, Los Tipitos, Kapanga, Las Pelotas y cerró María Becerra con un gran espectáculo.

En esta nueva edición, quienes estarán presentes serán nada más ni nada menos que Damas Gratis, quienes prometen una noche a pura cumbia, La Banda de Carlitos y Eugenia Quevedo traen el cuarteto a Mendoza. Ciro y los Persas dirán presentes en la fiesta que promete ser un verdadero éxito. Además, serán parte del festival, La Franela, Piti Fernández, Cazzu, Molotov y La Konga.