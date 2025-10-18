Furor por Ricardo Arjona en Argentina: cuándo estarán disponibles las entradas para su 11ª fecha

Luego de agotar en tiempo récord 10 fechas en el Movistar Arena, el aclamado compositor y cantante guatemalteco sumó una nueva noche.

El ícono de la música romántica, Ricardo Arjona, ha ratificado una vez más su condición de suceso artístico inigualable. El cantautor guatemalteco ha pulverizado todas las expectativas en la capital argentina: tras vender por completo la capacidad del estadio Movistar Arena para diez funciones fijadas para los días 1, 2, 3, 7, 11, 12, 17, 18, 23, 24 de mayo, la productora sumó una nueva presentación para el 8 de mayo de 2026. Esta formidable proeza subraya el fervor inquebrantable que el público argentino expresa por el artista.

Bajo la producción de Fénix Entertainment, el laureado músico se embarcará en su gira denominada “Lo que el Seco no dijo”, un espectáculo que ya se perfila como el montaje más asombroso de toda su trayectoria. El repertorio del célebre artista se complementará con una escenificación teatral jamás vista en sus anteriores shows. Los seguidores pueden anticipar una vivencia escénica espectacular, cuidadosamente diseñada para sorprender.

La extensa ola de éxitos internacionales de Ricardo Arjona Arjona nueva fecha El cantautor confirmó un nuevo show en Buenos Aires por entradas agotadas. Foto: Instagram Ricardo Arjona Este arrebato de fanatismo local se inserta en un período de conquistas globales para el famoso letrista. El cantante recientemente logró la proeza de agotar, en un lapso de tiempo extraordinariamente breve, las localidades para dos conciertos consecutivos en el legendario Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. A esto se le adicionan cinco llenos totales en el Kaseya Center de Miami y una impresionante seguidilla de 23 conciertos con localidades agotadas en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias de su natal Guatemala. La repercusión de su arte trasciende fronteras y establece nuevos estándares.

Además de su inminente tour, el poeta de la canción divulgó que está inmerso en la gestación de una flamante obra discográfica. El título de este álbum coincidirá con el nombre de su actual gira y su lanzamiento está programado para un futuro cercano. El artista ofreció un adelanto a sus seguidores, al confesar que, "este es uno de los mejores trabajos que ha hecho hasta el momento".