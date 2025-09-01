Fuerte indignación en redes sociales por Ricardo Arjona en Argentina: quejas por los precios de las entradas

Ricardo Arjona anunció su regreso a Argentina mediante un video emotivo y confirmó dos funciones en el Movistar Arena: viernes 1 y sábado 2 de mayo . En el video, el músico recuerda sus primeros pasos en el país, incluido su paso por el hotel El Conquistador y cierra con la frase “Salud por la dicha de volver. Siempre volver”.

La gira Lo Que El Seco No Dijo llega a Buenos Aires con funciones en el Movistar Arena . La preventa exclusiva para tarjeta Santander y American Express. Será el 2 de septiembre y tendrá una duración de 48 horas o hasta agotar stock (lo que ocurra primero) y permitirá pagar en hasta 6 cuotas sin interés con esas tarjetas. La venta general se habilitará una vez finalizada la preventa y aceptará todos los medios de pago.

Hasta el momento está habilitada la preventa exclusiva Mundo Arjona.

Precios que indignaron a unos cuantos

Según SFV Cinema, página verificada y conocida por publicar los precios de los distintos shows que llegarán al país, filtró los respectivos costos según platea y campo. Dichos números despertaron quejas al tratarse de cifras que logran superar los 300 mil pesos.

Si bien, como anticipación se confirmó que habrían entradas a partir de los 100 mil pesos, el restante numérico dejó descontento al público argentino. Los números con servicio incluído estarían entre los 115 mil pesos hasta entradas de $345.000.

image

Aunque consta de esperar la información, muchos usuarios que ingresaron a la experiencia exclusiva de fanáticos, filtraron precios de más de 400 mil pesos, los cuales corresponderían a los sectores VIP.

Los comentarios no tardaron en aparecer en las diversas publicaciones que hablan de los altos números. Algunos usaron el humor y otros, la bronca: "Lo que el seco no dijo: 'Que barata la entrada'", "Que lo parió, mi vieja me dijo que si le daba las entradas y dije bueno. Mepa que reculo", "Señora de las cuatrocientas lucas", "Seco esta dejando al que quiera ir a verlo".