Fuerte indignación en redes sociales por Ricardo Arjona en Argentina: quejas por los precios de las entradas
La noticia sobre el artista y su paso por el suelo nacional se corrió rápidamente. Aunque así de fugaz fue el descontento por el alto costo de las mismas.
Ricardo Arjona anunció su regreso a Argentina mediante un video emotivo y confirmó dos funciones en el Movistar Arena: viernes 1 y sábado 2 de mayo. En el video, el músico recuerda sus primeros pasos en el país, incluido su paso por el hotel El Conquistador y cierra con la frase “Salud por la dicha de volver. Siempre volver”.
La gira Lo Que El Seco No Dijo llega a Buenos Aires con funciones en el Movistar Arena. La preventa exclusiva para tarjeta Santander y American Express. Será el 2 de septiembre y tendrá una duración de 48 horas o hasta agotar stock (lo que ocurra primero) y permitirá pagar en hasta 6 cuotas sin interés con esas tarjetas. La venta general se habilitará una vez finalizada la preventa y aceptará todos los medios de pago.
Habrá además paquetes VIP:
-
VIP Access Package: ticket premium a elección, merchandising oficial edición limitada, ingreso preferencial (sin filas), bienvenida premium y 90 días de membresía en Mundo Arjona.
- VIP Lounge Package: incluye todo lo anterior y, además, acceso exclusivo al lounge VIP. Las ubicaciones y contenidos pueden variar según disponibilidad.
Hasta el momento está habilitada la preventa exclusiva Mundo Arjona.
Precios que indignaron a unos cuantos
Según SFV Cinema, página verificada y conocida por publicar los precios de los distintos shows que llegarán al país, filtró los respectivos costos según platea y campo. Dichos números despertaron quejas al tratarse de cifras que logran superar los 300 mil pesos.
Si bien, como anticipación se confirmó que habrían entradas a partir de los 100 mil pesos, el restante numérico dejó descontento al público argentino. Los números con servicio incluído estarían entre los 115 mil pesos hasta entradas de $345.000.
Aunque consta de esperar la información, muchos usuarios que ingresaron a la experiencia exclusiva de fanáticos, filtraron precios de más de 400 mil pesos, los cuales corresponderían a los sectores VIP.
Los comentarios no tardaron en aparecer en las diversas publicaciones que hablan de los altos números. Algunos usaron el humor y otros, la bronca: "Lo que el seco no dijo: 'Que barata la entrada'", "Que lo parió, mi vieja me dijo que si le daba las entradas y dije bueno. Mepa que reculo", "Señora de las cuatrocientas lucas", "Seco esta dejando al que quiera ir a verlo".