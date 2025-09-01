Presenta:

Mdz Show

|

Ricardo Arjona

Fuerte indignación en redes sociales por Ricardo Arjona en Argentina: quejas por los precios de las entradas

La noticia sobre el artista y su paso por el suelo nacional se corrió rápidamente. Aunque así de fugaz fue el descontento por el alto costo de las mismas.

Julieta Navarro

Julieta Navarro

El artista vendrá al país. Créditos: Archivo MDZ

El artista vendrá al país. Créditos: Archivo MDZ

Ricardo Arjona anunció su regreso a Argentina mediante un video emotivo y confirmó dos funciones en el Movistar Arena: viernes 1 y sábado 2 de mayo. En el video, el músico recuerda sus primeros pasos en el país, incluido su paso por el hotel El Conquistador y cierra con la frase “Salud por la dicha de volver. Siempre volver”.

La gira Lo Que El Seco No Dijo llega a Buenos Aires con funciones en el Movistar Arena. La preventa exclusiva para tarjeta Santander y American Express. Será el 2 de septiembre y tendrá una duración de 48 horas o hasta agotar stock (lo que ocurra primero) y permitirá pagar en hasta 6 cuotas sin interés con esas tarjetas. La venta general se habilitará una vez finalizada la preventa y aceptará todos los medios de pago.

Te Podría Interesar

Ricardo Arjona fechas Argentina

Habrá además paquetes VIP:

  • VIP Access Package: ticket premium a elección, merchandising oficial edición limitada, ingreso preferencial (sin filas), bienvenida premium y 90 días de membresía en Mundo Arjona.

  • VIP Lounge Package: incluye todo lo anterior y, además, acceso exclusivo al lounge VIP. Las ubicaciones y contenidos pueden variar según disponibilidad.

Hasta el momento está habilitada la preventa exclusiva Mundo Arjona.

Precios que indignaron a unos cuantos

Según SFV Cinema, página verificada y conocida por publicar los precios de los distintos shows que llegarán al país, filtró los respectivos costos según platea y campo. Dichos números despertaron quejas al tratarse de cifras que logran superar los 300 mil pesos.

Si bien, como anticipación se confirmó que habrían entradas a partir de los 100 mil pesos, el restante numérico dejó descontento al público argentino. Los números con servicio incluído estarían entre los 115 mil pesos hasta entradas de $345.000.

image

Aunque consta de esperar la información, muchos usuarios que ingresaron a la experiencia exclusiva de fanáticos, filtraron precios de más de 400 mil pesos, los cuales corresponderían a los sectores VIP.

Los comentarios no tardaron en aparecer en las diversas publicaciones que hablan de los altos números. Algunos usaron el humor y otros, la bronca: "Lo que el seco no dijo: 'Que barata la entrada'", "Que lo parió, mi vieja me dijo que si le daba las entradas y dije bueno. Mepa que reculo", "Señora de las cuatrocientas lucas", "Seco esta dejando al que quiera ir a verlo".

Archivado en

Notas Relacionadas