Reestrenan El Mago de Oz con una deslumbrante experiencia inmersiva en la fabulosa esfera de Las Vegas

A 85 años de su debut, El Mago de Oz regresa con una nueva versión en la imponente esfera ubicada en Las Vegas repleta de efectos especiales palpables.

La tecnología de vanguardia se fusiona con el cine clásico para ofrecer una experiencia inmersiva sin precedentes. El colosal auditorio esférico de Las Vegas, conocido como Sphere, presentó recientemente una versión remasterizada del filme de 1939 El Mago de Oz, mediante el uso de increíbles herramientas de inteligencia artificial para optimizar su calidad visual y adaptarla a su imponente pantalla de definición 16K.

Un verdadero desafío técnico para la imponente esfera de Las Vegas Este proceso de restauración digital permitió expandir las secuencias originales, que presentaban una textura granulada y limitaciones propias de su época, para que puedan ser exhibidas en la gigantesca pantalla con la resolución más avanzada a nivel global. La inteligencia artificial fue fundamental para lograr estos detalles sin igual.

El monumental estreno de esta adaptación se programó para el 28 de agosto de 2025. Para llevar a cabo esta titánica tarea de adecuación, la compañía recurrió al expertise de Ben Grossmann, un supervisor de efectos visuales que ganó el Oscar en 2012 por La invención de Hugo, de Martin Scorsese. Grossmann contrató a un ejército de 1.000 artistas, quienes fueron a los archivos de MGM y revisaron el guion original, los guiones técnicos del rodaje, los informes de la producción y las tomas descartadas.

La experiencia inmersiva de El Mago de Oz en la esfera de Las Vegas El deslumbrante despliegue técnico del reestreno de El Mago de Oz El deslumbrante despliegue técnico del reestreno de El Mago de Oz. Video: YouTube @janeybonbon

La propuesta trasciende la proyección para sumergir al público en la narrativa que propone El Mago de Oz. Los asistentes no solo observan el tornado que arrastra a Dorothy Gale de Kansas, sino que lo experimentan con todos los sentidos gracias a potentes ventiladores que crean vientos huracanados que despeinan a la audiencia y lleva a algunos a cubrirse el rostro. Esto mientras la sala se cubre de papelillos como si fueran escombros dentro del ojo del tornado. La Esfera de Las Vegas, el icónico y enorme espacio destinado a un nuevo nivel de entretenimiento, inaugurado hace dos años en la ciudad norteamericana de los casinos, ha inyectado nueva vida al influyente clásico de 1939. Todo con la promesa de convertir lo que antes era un viaje en technicolor, algo novedoso y sorprendente para fines de la década del 30, a otro mundo en una experiencia sensorial.