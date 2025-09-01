Ricardo Arjona llega a Argentina: cuándo y dónde será su esperado regreso

Ricardo Arjona sorprendió a sus seguidores el pasado domingo al anunciar su regreso a Argentina a través de un emotivo video. En él, el artista comparte recuerdos de su primera visita al país, mostrando con nostalgia el hotel El Conquistador de Buenos Aires, donde años atrás cantó en un piano bar a cambio de estadía y desayuno.

El video también incluye fragmentos de su histórico paso por el Festival de Viña del Mar en Chile, donde recibió la primera Gaviota de Oro. Entre imágenes y reflexiones, Arjona escribió sobre su vínculo con el sur y la emoción de volver: "Salud por la dicha de volver. Siempre volver".

El artista guatemalteco se presentará en el mes de mayo en el Movistar Arena.

Solo faltaba saber cuándo y dónde se presentará el artista. Y este lunes a las 10 h, se confirmaron las fechas y el lugar en el que cantará Arjona.

El músico guatemalteco llegará a Argentina con su gira Lo Que El Seco No Dijo los días viernes 1 y sábado 2 de mayo. El espectáculo será en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Ricardo Arjona fechas Argentina El cantante llegará con su gira "Lo Que El Seco No Dijo". Instagram Fenix.entertainment.group.

En cuanto a las entradas, la preventa exclusiva para tarjetas Santander y American Express comenzará el 2 de septiembre a las 10 h, con vigencia por 48 horas o hasta agotar stock, lo que ocurra primero. Los compradores podrán acceder a 6 cuotas sin interés con estas tarjetas. La venta general se habilitará una vez finalizada la preventa, aceptándose todos los medios de pago.

Los fanáticos también podrán acceder a paquetes VIP. El VIP Access Package incluye un ticket premium a elección, merchandising oficial de edición limitada, ingreso preferencial sin filas con acceso exclusivo, bienvenida premium y 90 días de membresía en “Mundo Arjona”. Por su parte, el VIP Lounge Package ofrece lo mismo, pero sumando acceso exclusivo al lounge VIP. Cabe destacar que las ubicaciones pueden variar según disponibilidad.