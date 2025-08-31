¡Felicidad absoluta! Ricardo Arjona confirmó su gira por Argentina en 2026 y los fanáticos esperan fechas

Vuelve el rey de las baladas y un rompecorazones. A través de sus redes sociales, Ricardo Arjona anunció conciertos para Argentina y Chile . Con un video emocionante sorprendió a sus seguidores de ambos países y anunció su visita en 2026, donde pisará territorio argentino.

Hasta el momento, Ricardo Arjona ha logrado un sold out en todas las presentaciones que ha anunciado en tres ciudades. Por lo que no sería de extrañar que en estas fechas pase lo mismo. Ahora, los detalles de la gran noticia.

En el anuncio se puede observar al artista recorrer el hotel El Conquistador de Buenos Aires , donde tenía un canje: cantar en un piano bar y le daban estadía y desayuno. Donde con nostalgia cuenta que estuvo en el año 1989 . De igual forma, se ven fragmentos de presentaciones en el Festival de Viña en Chile donde recibió la primera gaviota de oro en la historia del evento musical.

"El sur. Fue tan difícil empezar, que fue como besar por primera vez a la mujer más bella del mundo después de años de que te dijera que no. Después, pasó lo que tenía que pasar. Me enamoró para siempre. Y cada beso es una fiesta, y cada encuentro una celebración", expresó el cantante.

"Entre asados y machas, y la guerra oficial de quien hace el mejor vino, yo solo me hago el boludo, digo salud , y dejo mi respuesta a la deriva. Porque entre un malbec (que Dios lo bendiga) y un Carmenere (que Dios lo bendiga también) lo mejor es no decir nada, solo salud. Salud por la dicha de volver. Siempre volver", escribió en sus redes sociales.

Recorriendo países que han marcado su vida

image Ricardo Arjona en Argentina. Créditos: Instagram / ricardoarjona

Ricardo Arjona anunció conciertos para Argentina y Chile como parte de su nueva gira Lo que el Seco no dijo. Aún no hay fechas confirmadas para las presentaciones.

Esta gira promete ser histórica, por lo que tomó la decisión de iniciarla en su país de origen, Guatemala. Con un sold out, los shows darán comienzo el próximo 31 de octubre de 2025 en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Después cruzará fronteras y llegará hasta el Madison Square Garden de Nueva York y posteriormente irá a Miami.