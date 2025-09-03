Ricardo Arjona agotó sus ocho shows en Argentina y agregó nuevas fechas: cómo sacar las entradas

El cantante agotó sus ochos shows en el país y en las últimas horas reveló una fuerte información que alegrará a los fans argentinos.

Ricardo Arjona causó furor luego de anunciar sus shows en Argentina y los fanáticos agotaron rápidamente los ticketes. El cantante guatemalteco, logró en tiempo récord agotar 8 fechas en el estadio Movistar Arena de Buenos Aires y en las últimas horas compartió un noticia que alegrará a sus fans.

Algunos de ellos quedaron sin entradas pero desde la producción compartieron la información que habilitarán dos espectáculos más. Es así que las personas que no consiguieron tickets anteriormente podrán sacarlos para presencial los shows del 23 y 24 de mayo del 2026.

Con producción de Fénix Entertainment y en el marco de su gira internacional "Lo que el Seco no dijo", el guatemalteco realiza el tour reconocido como la producción más impactante de su trayectoria, que pasará por Buenos Aires el 1, 2, 3, 7, 11, 12, 17, 18 y ahora 23 y 24 de mayo del próximo año.

Ricardo Arjona agotó 8 Movistar Arena y agregó dos fechas nuevas

Para estas dos nuevas noches, los tickets se pueden adquirir en la web de Movistar Arena e incluso, para accesibilidad, se puede acceder a planes de financiación de hasta seis cuotas sin interés en el mismo sitio del estadio.