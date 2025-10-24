Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el sábado 25 de octubre

Antes de quedarte en tu casa, dale un vistazo a esta lista de espectáculos recomendados que pueden hacer que te levantes de la cama, pese al calor que ya está empezando a instalarse, o que ni abras la puerta de tu hogar para sumergirte en el sillón a ver contenido de plataformas. Este sábado la agenda cultural mendocina tiene de todo, no te quedes sin plan, animáte a salir, entrá a una sala de cine, o a uno de los tantos teatros que tenemos, o simplemente date una vuelta por algunos de los espacios culturales que te están esperando.

Uno de los espectáculos que te recomendamos para este sábado cumple 10 años. Una vendimia clown fue testigo del nacimiento de EL CONTADOR. Y así, "De profesión contador”, el primer unipersonal de Daniel Encinas, pasó a ser un clásico de la escena mendocina.

Desde el humor, se cuenta la historia de un contador público nacional, que cansado de cumplir mandatos externos, se enfrenta a una gran crisis, que lo lleva a un taller de teatro. Este hecho modifica sustancialmente su biografía y su manera de afrontar su profesión, la docencia y la vida misma.

Con una cantidad incontable de funciones en salas, bares, escuelas, espacios no convencionales, este personaje de la ficción teatral ha ido más allá, incluso de la obra misma y aparece también en eventos, presentaciones y puede "caer" de sorpresa en los lugares más inesperados.

¿Quién no se identifica con ese personaje del hemisferio izquierdo del cerebro, que de grande se puso a jugar?

El contador invita al despliegue del potencial humano, muchas veces encerrado en vidas grises y mecánicas.

Ubicación: Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad de Mendoza)

Horario: 21.00

Entrada: Conseguí tu ticket haciendo click aquí.

ÁNGELESsábado 25 de octubre a las 21.30 hs.Espacio Cultural Julio Le Parc https---www.e

Ángeles (Teatro)

En un lugar sombrío, sin luz, se desarrolla una tensa confrontación entre un cura y el monaguillo. Un Thriller que explora la compleja y oscura relación entre dos hombres, quienes se ven atrapados en una atmósfera cargada de emociones reprimidas.

Ubicación: Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)

Horario: 21.30

Entrada: Conseguí tu ticket haciendo click aquí.

El nuevo código

El nuevo código (Teatro)

Una mujer se ve atrapada en el delirante engranaje de un nuevo régimen legal. De pronto su vida se transforma en una cadena de interrogatorios, formularios y citaciones por comisarías, juzgados y oficinas públicas, donde debe enfrentarse a la burocracia, la condena social y la indiferencia. A través de una puesta realista con guiños metateatrales, signos audiovisuales y humor ácido El Nuevo Código desnuda la fragilidad del individuo frente a un sistema que exhibe el deterioro de los vínculos humanos y propone una sátira contemporánea exponiendo la violencia institucional disfrazada de protocolo y cuestionando los límites entre lo legal, lo ético y lo absurdo.

Ubicación: Teatro Cajamarca (España 1767, Ciudad de Mendoza)

Horario: 21.30

Entrada: Conseguí tu ticket haciendo click aquí.

Ruido de mate Mike Chouhy presenta Ruido de Mate, su nuevo unipersonal de stand up: un monólogo cargado de observaciones cotidianas, canciones al piano y momentos de improvisación con el público. Foto: Entrada Web

Ruido de mate (Unipersonal)

Después de miles de personas que lo vieron en redes y teatros, Mike vuelve con una propuesta simple: bajar las expectativas. Porque cuando uno espera poco, cualquier cosa sorprende. Incluso este show.

Ruido de Mate no tiene un tema central. Habla un poco de todo: la paternidad, las películas de Disney, la pareja, los cumpleaños con chizitos y los entrenamie donde uno se da cuenta tarde que estaba haciendo todo mal. Una hora donde el caos cotidiano se convierte en comedia, sin moralejas, sin mensajes y sin garantía de éxito (pero con muchas risas).

Ubicación: Teatro Selectro (Capitán de Fragata Moyano 102, Ciudad de Mendoza)

Horario: 21.00

Entrada: Conseguí tu ticket haciendo click aquí.

antes-del-cuerpo_644_1140_c Tuvo su premiere mundial en la competencia Vanguardia y Género del 26° BAFICI, que se llevó a cabo del 1 al 13 de abril. Protagonizado por Mónica Antonópulos y Patricio Contreras, el film explora el suspenso y el género fantástico mediante un relato cargado de misterio y ambigüedad. Foto: Web Nave UNCuyo

Antes del cuerpo (Cine)

Ana (Mónica Antonópulos) es enfermera y pasa sus días cuidando a Luis (Patricio Contreras), un escritor en el ocaso de su vida cuyo carácter quisquilloso no ha impedido que entre ambos crezca una singular amistad. En medio de sus propias adversidades, esta conexión les ofrece consuelo y apoyo. Pero Ana también debe sostener a sus hijos, especialmente a la pequeña Elena, quien padece una extraña condición que se descontrola y amenaza con destruirlo todo. El peligro se extiende más allá del hogar, alcanzando incluso a Luis. Desbordada por la falta de recursos y, sin salida aparente, Ana se enfrenta a una decisión imposible: proteger a su familia… cueste lo que cueste.

Las directoras, Lucía Bracelis y Carina Piazza, detallaron sobre su película: "Antes del cuerpo propone (también) una alegoría sobre el pobre, que casi siempre es una condición insalvable, heredada, que hace que dependan de otros, que tengan que conformarse con las migajas, las sobras. Lo monstruoso está en lo desobediente, en el que sale de la norma, en el que encuentra la forma de sobrevivir, a pesar de todo, cíclicamente, una y otra vez".

Antes del cuerpo / Argentina / 2025 / 84 minutos / Guion y dirección: Carina Piazza y Lucía Bracelis / Con: Mónica Antonópulos, Patricio Contreras, Bianca Pujía Levy, Nayaraq Guevara Páez.