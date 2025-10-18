Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el domingo 19 de octubre

En el Día de la Madre, los espectáculos y sorpresas no pueden faltar. Enterate las actividades más destacadas para sorprender a mamá.

Este domingo 19 de octubre, Mendoza celebrará el Día de la Madre con una amplia oferta de espectáculos para disfrutar en familia. Desde recitales y funciones teatrales especiales, hasta otras propuestas, la provincia se viste de fiesta para agasajar a las mamás con propuestas culturales que combinan arte, música y emoción.

Claudio Tano Marciello image Claudio Tano Marciello. Créditos: Ticketek Con una gran conmemoración a Alma Fuerte, la banda nacional, histórica por su heavy metal. El artista se presentará con su nueva formación en la provincia.

Ubicación: Arena Maipú

Horario: 20hs

Entrada: por ticketek.com. Los precios parten de los $40.000 La Concubina - Hijos de la madre image Hijos de la madre. Créditos: Venti La agrupación sonará en vivo en una tarde de sunset, acompañados de grandes músicos y los DJs Renzo y Sheila Lorca. También dirán presente otros artistas, como Ambrosio Cantú, finalista de Got Talent España. Un tributo especial a la Bersuit Vergarabat.

Ubicación: El Roble Wake Complex (Coquimbito)

Horario: 17hs

Entrada: por Venti. Entradas: $10.000 Halloween Sinfónico image Halloween Sinfónico. Créditos: Entrada Web Presentación de la Orquesta Barroca de Mendoza. Bajo la dirección del Mtro. Hugo Mariano Peralta, te invita a vivir una noche única en el marco de Halloween. Un concierto mayormente inspirado en el universo de Tim Burton, con las inolvidables melodías de El joven manos de tijera, Beetlejuice, El extraño mundo de Jack y El cadáver de la novia entre otras películas propias de la festividad.

Ubicación: Cine Teatro Plaza

Horario: 20hs

Entrada: por entradaweb.com. Entrada general: $20.000 Festival de Música Antigua image Sine nomine. Créditos: Instagram / cultura.mendoza Propuesta llevada a cabo del 15 al 19 de octubre, con la décima edición del Festival de Música Antigua. Una programación en la Capilla Patrimonial ubicada en el Espacio de Fotografía Máximo Arias. Para el día domingo y último de dicha actividad, estará Sine nomine, con música medieval y renacentista.