Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el sábado 11 de octubre
Una jornada imperdible en la provincia: espectáculos que mezclan emoción, diversión y reflexión para todo tipo de público.
El sábado promete convertirse en una jornada intensa para los amantes de la cultura en Mendoza. La ciudad se llenará de historias que mezclan intriga, humor y música, con propuestas que desafían la imaginación, hacen reflexionar y transforman cada espectáculo en una experiencia diferente para el público.
En detalle, estos son los cinco espectáculos recomendados en Mendoza para este sábado 11 de octubre:
Lucas Cervetti en concierto: Un evento especial que celebra una década de su primera obra publicada, ahora resignificada. Será un viaje inmersivo y meditativo, en el que la música crea un puente entre el alma y la personalidad. Por primera vez, las piezas de Frecuencias Álmicas sonarán como Lucas siempre las soñó: con un sonido natural y orgánico de piano, cuerdas reales (violín y cello), voces y sintetizadores sutiles.
Dónde: Nave Uncuyo (Maza 250, Mendoza)
Cuándo: 20 horas
Las entradas están disponibles en Entradaweb a un valor de $34.000
Ini Ceverino, un recorrido por su historia musical: Un repaso por toda la historia musical de la gran artista mendocina Ini Ceverino, una militante de la música nacional de raíz folclórica.
Dónde: Teatro Independencia (Chile 1184, Mendoza)
Cuándo: 21 horas
Las entradas están disponibles en Entradaweb a un valor de $10.000
Rumbo, show en vivo: Rumbo presenta un espectáculo único que fusiona la raíz del folclore argentino con sonidos contemporáneos, ofreciendo una experiencia musical fresca, innovadora y profundamente conectada con nuestras tradiciones.
Dónde: Nave Cultural (España 2110, Mendoza)
Cuándo: 21 horas
Las entradas están disponibles en Entradaweb a un valor de $10.000
Modo Avión, una comedia de alto vuelo: “Modo avión”, es una divertidísima aventura que experimenta la tripulación y el pasaje de un avión que se dirige a la ciudad de Río de Janeiro. Todo va bien, hasta que el nuevo integrante de esta tripulación, es llamado a pilotear el avión. Este suceso provoca un cambio de destino, y desata una serie de desopilantes y divertidos conflictos entre pilotos, azafatas y pasajeros (El público), quienes también se ven envueltos en esta caótica y absurda situación. “Modo avión”, es una comedia musical divertida y alocada, sustentada en caricaturescas composiciones actorales que juegan con el público en cada conflicto.
Dónde: Teatro Mendoza (San Juan 1424, Mendoza)
Cuándo: 22 horas
Las entradas están disponibles en Entradaweb a un valor de $15.000
Todo muy lindo ¡una lástima!: Seremos testigos del relato de Jorge Rafael Barreda, un artista/militar personaje que nos contará a partir de su vida el devenir biográfico distópico de la Argentina. El show transita en los límites de la comicidad absurda basada en la mixtura de elementos castrenses y artísticos, En TODO MUY! LINDO UNA LÁSTIMA… conviven genes del unípersonal, el stand up, el absurdo y lo musical/audio visual, dando por resultado una experiencia sensorial dramática donde la irónia corrosiva se entrelaza con la ternura a modo de paliativo ante tanta violencia.
Dónde: Casa El Portal (Granaderos 1250, Mendoza)
Cuándo: 22 horas
Las entradas están disponibles en Entradaweb a un valor de $8.000