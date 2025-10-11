Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el sábado 11 de octubre

El sábado promete convertirse en una jornada intensa para los amantes de la cultura en Mendoza . La ciudad se llenará de historias que mezclan intriga, humor y música, con propuestas que desafían la imaginación, hacen reflexionar y transforman cada espectáculo en una experiencia diferente para el público.

En detalle, estos son los cinco espectáculos recomendados en Mendoza para este sábado 11 de octubre:

Lucas Cervetti en concierto: Un evento especial que celebra una década de su primera obra publicada, ahora resignificada. Será un viaje inmersivo y meditativo, en el que la música crea un puente entre el alma y la personalidad. Por primera vez, las piezas de Frecuencias Álmicas sonarán como Lucas siempre las soñó: con un sonido natural y orgánico de piano, cuerdas reales (violín y cello), voces y sintetizadores sutiles.

Las entradas están disponibles en Entradaweb a un valor de $34.000

Ini Ceverino, un recorrido por su historia musical: Un repaso por toda la historia musical de la gran artista mendocina Ini Ceverino, una militante de la música nacional de raíz folclórica.

ini ceverino

Dónde: Teatro Independencia (Chile 1184, Mendoza)

Cuándo: 21 horas

Las entradas están disponibles en Entradaweb a un valor de $10.000

Rumbo, show en vivo: Rumbo presenta un espectáculo único que fusiona la raíz del folclore argentino con sonidos contemporáneos, ofreciendo una experiencia musical fresca, innovadora y profundamente conectada con nuestras tradiciones.

rumbo en vivo

Dónde: Nave Cultural (España 2110, Mendoza)

Cuándo: 21 horas

Las entradas están disponibles en Entradaweb a un valor de $10.000

Modo Avión, una comedia de alto vuelo: “Modo avión”, es una divertidísima aventura que experimenta la tripulación y el pasaje de un avión que se dirige a la ciudad de Río de Janeiro. Todo va bien, hasta que el nuevo integrante de esta tripulación, es llamado a pilotear el avión. Este suceso provoca un cambio de destino, y desata una serie de desopilantes y divertidos conflictos entre pilotos, azafatas y pasajeros (El público), quienes también se ven envueltos en esta caótica y absurda situación. “Modo avión”, es una comedia musical divertida y alocada, sustentada en caricaturescas composiciones actorales que juegan con el público en cada conflicto.

modo avion

Dónde: Teatro Mendoza (San Juan 1424, Mendoza)

Cuándo: 22 horas

Las entradas están disponibles en Entradaweb a un valor de $15.000

Todo muy lindo ¡una lástima!: Seremos testigos del relato de Jorge Rafael Barreda, un artista/militar personaje que nos contará a partir de su vida el devenir biográfico distópico de la Argentina. El show transita en los límites de la comicidad absurda basada en la mixtura de elementos castrenses y artísticos, En TODO MUY! LINDO UNA LÁSTIMA… conviven genes del unípersonal, el stand up, el absurdo y lo musical/audio visual, dando por resultado una experiencia sensorial dramática donde la irónia corrosiva se entrelaza con la ternura a modo de paliativo ante tanta violencia.

todo muy lindo

Dónde: Casa El Portal (Granaderos 1250, Mendoza)

Cuándo: 22 horas

Las entradas están disponibles en Entradaweb a un valor de $8.000