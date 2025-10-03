Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el sábado 4 de octubre

En octubre, la cartelera local se renueva con propuestas imperdibles. Música que celebra trayectoria, obras teatrales que mezclan humor y misterio, y shows que conectan con historias cotidianas llenan los escenarios de la ciudad, ofreciendo al público experiencias únicas donde cada detalle invita a disfrutar, sorprenderse y vivir la cultura en vivo.

A continuación, te presentamos los cinco espectáculos recomendados en Mendoza para este sábado 4 de octubre:

Árbol : la banda se presentará en nuestra provincia para celebrar sus tres décadas de trayectoria.

Horario: 21 h.

La entrada general tiene un costo de $35.000 y se adquiere por la página Tu entrada.

1915 1915. EntradaWeb.

1915: la banda presenta “Ceremonia”, su quinto álbum de estudio, con una gira mundial que invita a un viaje sonoro y visual único. Un show que atraviesa la oscuridad y la luz, la soledad y la pertenencia, para reencontrarnos en la música. En cada concierto, 1915 propondrá una experiencia inmersiva donde el nuevo sonido de la banda generará un ritual colectivo para recordarnos que no estamos solos.

Dónde: Willys Bar (Mitre 1371, Luján de Cuyo).

Horario: la apertura de puertas será a las 21.30 h, y el show comenzará a las 22.00 h.

La entrada general sale $30.000 y se consigue por EntradaWeb.

Daniel Aye 40 y contando. Gentileza Prensa.

40 y contando: Daniel Aye está cumpliendo cuatro décadas de humor y lo festejará a lo grande con este show dinámico y con mucho humor, que tendrá pasos de comedia, historias de cine, de familia, de pareja, y algo de música.

Dónde: Teatro Quintanilla (Plaza Independencia, Ciudad).

Horario: 21.30 h.

La entrada general cuesta $12.000 y se compra por EntradaWeb.

El Hombre Inesperado El Hombre Inesperado. EntradaWeb.

El hombre inesperado: Un viaje. Un encuentro impensado. Suspenso y misterio. Dos soledades coinciden en un mismo vagón de tren. Sus pensamientos vuelan hasta entrecruzarse en un intercambio pleno de poesía, humor, inteligencia y giros sorprendentes llenos de intriga que podrían transformar sus vidas. ¿Cuánto de esto es azar? Cuánto es destino? El espectador va a decidirlo mientras viaja con ellos.

Dónde: Teatro Selectro (Cap. de Fragata Moyano 102, Ciudad).

Horario: 21 h.

El precio de las entradas varían según la ubicación escogida ($35.000 en Platea Baja, desde la fila 14 hasta la 18; y $40.000 en la Platea Baja desde la fila 1 hasta la 13). Se consiguen por EntradaWeb.

Amores de mi vida Amores de mi vida. EntradaWeb.

Amores de mi vida: en esta obra, Daniel Quiroga nos lleva por los caminos del amor y el desamor, aquellos amores inolvidables que aún extrañamos y aquellos que preferimos olvidar. Con un humor cotidiano, transitamos juntos y recordamos las pasiones, las peleas y los pensamientos de las parejas. Un trabajo donde todos reímos y nos sentimos reflejados.

Dónde: Ristretto (San Martín 657, Ciudad).

Horario: 21.30 h.

La entrada general vale $8.000 y se adquiere por EntradaWeb.