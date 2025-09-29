El histórico Festival Internacional de Danza de Nuevas Tendencias cumple 30 años y trae propuestas imperdibles
Durante cuatro días, el festival ofrecerá obras, talleres, charlas, intervenciones y la Fiesta Ciela para vivir la danza en todas sus formas, compartir en comunidad y celebrar el arte en movimiento.
El Festival Internacional de Danza de Nuevas Tendencias celebra 30 años de historia y vuelve a transformar Mendoza en un escenario de creatividad y movimiento. Del jueves 2 al domingo 5 de octubre, la ciudad será testigo de un encuentro único que combina danza contemporánea, danza-teatro, talleres, charlas y propuestas urbanas innovadoras.
Bajo la Dirección General de Vilma Rúpolo y la Producción General de Patricia Baldín, el festival se consolidó desde 1996 como un referente cultural nacional, impulsado inicialmente por la asociación Co.Co.A. y la compañía El Árbol Danza Teatro. Durante tres décadas, artistas de distintas provincias y de países como Chile, Brasil, Uruguay, España, Italia, Francia y Estados Unidos enriquecieron la escena mendocina con sus propuestas.
En esta edición 2025 se presentarán compañías locales de Mendoza, junto a invitados de Buenos Aires y Chile. La Compañía de Danza Espiral ofrecerá un taller de danza contemporánea y se realizarán conversatorios para explorar las nuevas tendencias y cruces de lenguajes en la danza actual.
Las funciones se llevarán a cabo en diversos teatros y salas de Mendoza, con entradas disponibles en EntradaWeb. Los precios van de $5.500 (estudiantes y jubilados) a $7.000 (general). La Fiesta Ciela, tradicional cierre del festival, promete un encuentro para compartir la danza en comunidad y celebrar estos 30 años de arte en movimiento.
Esta es la programación de el Festival Internacional de Danza de Nuevas Tendencias:
Jueves 2 de octubre
Apertura del Festival/ Presentación Video Danza. En Filmandes Distrito 33 (AV. Libertador s/n Parque San Martín Mendoza, Ciudad) a las 11.30 h.
"Rocas" – Dirección Artística: Margarita Bali (Buenos Aires).
"Homenaje a Marcelo Santángelo" – Proyección, Danza, Música.
Viernes 3 de octubre
Seminario. En el Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad) a las 15 h.
Dictado por Compañía de Danza Espiral (Chile) – Profesor Eric Alcota.
Intervención. En MAMM, ubicado en la Plaza Independencia, a las 20.30 h.
"Retornar" – Dirección Priscila Resca, Cia. Liminal (Mendoza).
Obras de Sala. En el Teatro Quintanilla, ubicado en la Plaza Independencia, a las 20.30 h.
"Retrospectiva, Video Danza y Video Multimedia en el Espacio Escénico" – Dirección Artística: Margarita Bali (Buenos Aires).
"Matria" – Cia. de Danza Espiral (Chile).
"Del Vacío, Tu Mirar" (extracto) – Cia. de Danza Espiral (Chile).
"¿Hay Algo en Que Te Pueda Ayudar?" – Creación e interpretación: Gonzalo Beltrán, Cia. de Danza Espiral (Chile).
"Retratos del Nunca Más" – Cia. Retratos del Nunca Más (Mendoza).
"A Pesar de Todo" – Cia. de Danza Espiral (Chile).
"La Casa de los Invisibles" – Cia. Unza (San Rafael, Mendoza).
Sábado 4 de octubre
Intervenciones Urbanas. En Pérgola, Peatonal Sarmiento, a las 11 h.
"Alza Vuelo" – Ivana Sánchez (San Juan).
"Extraña Criatura" – Gabriela Berrios Bustos (Mendoza).
"Pasaje Imagen" – Cia. de Danza Espiral (Chile).
"Invictos" – Cia. de Danza Unza (San Rafael, Mendoza).
"Makuru" – Danza Percusión Afro Guinea (Mendoza).
"Late" – Cia. de Danza Mantra (Mendoza).
"La Destrenzada" – Cia. Danzandes (Mendoza).
"Hip Hop" – MJK (Mendoza).
"Bolero" – Cia. Espacio Bailado (Mendoza).
"Diversidades" – Cia. Espiral (Chile). En el Teatro Independencia, a las 21 h. Obras incluidas:
"Poema XV" – Coreografía Patricio Bunster.
"Puñal" – Eduardo Zúñiga.
"Margarito" – Cristian Hewitt.
"Los Palomos" – Patricio Bunster.
"Irrevocable" – Hugo Peña.
"Distintas Formas Suceden en Mi" – Ballet Contemporáneo de la Ciudad de Mendoza.
"Retrospectiva Videoinstalaciones, Mapping y Video Expandido" – Margarita Bali.
"Aurora" – Patricio Bunster.
Domingo 5 de octubre
Fiesta Ciela / Cierre del Festival. En la Nave Creativa, ubicada en la Nave UNCUYO (Maza 250, Ciudad), a las 19 h.
Loop Audiovisual – Obras seleccionadas nacionales e internacionales.
DJ Set Stella Maris.
Conducción con Norma- Tiva
Performance "Pero Qué Tupé" – Cia. Tango Cuir.
"Reflex" – Cia. Fly Minds (Mendoza).
"Danza del Fuego, Fatuo" – Cia. Gato Fuego (Mendoza).
Drag Queen Performance – Némesis Inside (Mendoza).
Mini muestra de una Kiki – Cia. Escena Ballroom (Mendoza).
"Rouge, Revolución Bohemia" – Cia. Rouge.
