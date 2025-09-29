El histórico Festival Internacional de Danza de Nuevas Tendencias cumple 30 años y trae propuestas imperdibles

Durante cuatro días, el festival ofrecerá obras, talleres, charlas, intervenciones y la Fiesta Ciela para vivir la danza en todas sus formas, compartir en comunidad y celebrar el arte en movimiento.

El Festival Internacional de Danza de Nuevas Tendencias celebra 30 años de historia y vuelve a transformar Mendoza en un escenario de creatividad y movimiento. Del jueves 2 al domingo 5 de octubre, la ciudad será testigo de un encuentro único que combina danza contemporánea, danza-teatro, talleres, charlas y propuestas urbanas innovadoras.

Bajo la Dirección General de Vilma Rúpolo y la Producción General de Patricia Baldín, el festival se consolidó desde 1996 como un referente cultural nacional, impulsado inicialmente por la asociación Co.Co.A. y la compañía El Árbol Danza Teatro. Durante tres décadas, artistas de distintas provincias y de países como Chile, Brasil, Uruguay, España, Italia, Francia y Estados Unidos enriquecieron la escena mendocina con sus propuestas.

Seminario 2 El festival tendrá varias e interesantes propuestas. Gentileza Prensa.

En esta edición 2025 se presentarán compañías locales de Mendoza, junto a invitados de Buenos Aires y Chile. La Compañía de Danza Espiral ofrecerá un taller de danza contemporánea y se realizarán conversatorios para explorar las nuevas tendencias y cruces de lenguajes en la danza actual.

Las funciones se llevarán a cabo en diversos teatros y salas de Mendoza, con entradas disponibles en EntradaWeb. Los precios van de $5.500 (estudiantes y jubilados) a $7.000 (general). La Fiesta Ciela, tradicional cierre del festival, promete un encuentro para compartir la danza en comunidad y celebrar estos 30 años de arte en movimiento.