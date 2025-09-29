Presenta:

El histórico Festival Internacional de Danza de Nuevas Tendencias cumple 30 años y trae propuestas imperdibles

Durante cuatro días, el festival ofrecerá obras, talleres, charlas, intervenciones y la Fiesta Ciela para vivir la danza en todas sus formas, compartir en comunidad y celebrar el arte en movimiento.

Valentina Buttini

El Festival Internacional de Danza de Nuevas Tendencias se llevará a cabo durante cuatro días.

El Festival Internacional de Danza de Nuevas Tendencias celebra 30 años de historia y vuelve a transformar Mendoza en un escenario de creatividad y movimiento. Del jueves 2 al domingo 5 de octubre, la ciudad será testigo de un encuentro único que combina danza contemporánea, danza-teatro, talleres, charlas y propuestas urbanas innovadoras.

Bajo la Dirección General de Vilma Rúpolo y la Producción General de Patricia Baldín, el festival se consolidó desde 1996 como un referente cultural nacional, impulsado inicialmente por la asociación Co.Co.A. y la compañía El Árbol Danza Teatro. Durante tres décadas, artistas de distintas provincias y de países como Chile, Brasil, Uruguay, España, Italia, Francia y Estados Unidos enriquecieron la escena mendocina con sus propuestas.

El festival tendrá varias e interesantes propuestas.

En esta edición 2025 se presentarán compañías locales de Mendoza, junto a invitados de Buenos Aires y Chile. La Compañía de Danza Espiral ofrecerá un taller de danza contemporánea y se realizarán conversatorios para explorar las nuevas tendencias y cruces de lenguajes en la danza actual.

Las funciones se llevarán a cabo en diversos teatros y salas de Mendoza, con entradas disponibles en EntradaWeb. Los precios van de $5.500 (estudiantes y jubilados) a $7.000 (general). La Fiesta Ciela, tradicional cierre del festival, promete un encuentro para compartir la danza en comunidad y celebrar estos 30 años de arte en movimiento.

Rouge, Revolución Bohemia

Esta es la programación de el Festival Internacional de Danza de Nuevas Tendencias:

Jueves 2 de octubre

  • Apertura del Festival/ Presentación Video Danza. En Filmandes Distrito 33 (AV. Libertador s/n Parque San Martín Mendoza, Ciudad) a las 11.30 h.

    • "Rocas" – Dirección Artística: Margarita Bali (Buenos Aires).

    • "Homenaje a Marcelo Santángelo" – Proyección, Danza, Música.

Viernes 3 de octubre

  • Seminario. En el Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad) a las 15 h.

    • Dictado por Compañía de Danza Espiral (Chile) – Profesor Eric Alcota.

  • Intervención. En MAMM, ubicado en la Plaza Independencia, a las 20.30 h.

    • "Retornar" – Dirección Priscila Resca, Cia. Liminal (Mendoza).

  • Obras de Sala. En el Teatro Quintanilla, ubicado en la Plaza Independencia, a las 20.30 h.

    • "Retrospectiva, Video Danza y Video Multimedia en el Espacio Escénico" – Dirección Artística: Margarita Bali (Buenos Aires).

    • "Matria" – Cia. de Danza Espiral (Chile).

    • "Del Vacío, Tu Mirar" (extracto) – Cia. de Danza Espiral (Chile).

    • "¿Hay Algo en Que Te Pueda Ayudar?" – Creación e interpretación: Gonzalo Beltrán, Cia. de Danza Espiral (Chile).

    • "Retratos del Nunca Más" – Cia. Retratos del Nunca Más (Mendoza).

    • "A Pesar de Todo" – Cia. de Danza Espiral (Chile).

    • "La Casa de los Invisibles" – Cia. Unza (San Rafael, Mendoza).

Distintas formas suceden en mí 2

Sábado 4 de octubre

  • Intervenciones Urbanas. En Pérgola, Peatonal Sarmiento, a las 11 h.

    • "Alza Vuelo" – Ivana Sánchez (San Juan).

    • "Extraña Criatura" – Gabriela Berrios Bustos (Mendoza).

    • "Pasaje Imagen" – Cia. de Danza Espiral (Chile).

    • "Invictos" – Cia. de Danza Unza (San Rafael, Mendoza).

    • "Makuru" – Danza Percusión Afro Guinea (Mendoza).

    • "Late" – Cia. de Danza Mantra (Mendoza).

    • "La Destrenzada" – Cia. Danzandes (Mendoza).

    • "Hip Hop" – MJK (Mendoza).

    • "Bolero" – Cia. Espacio Bailado (Mendoza).

  • "Diversidades" – Cia. Espiral (Chile). En el Teatro Independencia, a las 21 h. Obras incluidas:

    • "Poema XV" – Coreografía Patricio Bunster.

    • "Puñal" – Eduardo Zúñiga.

    • "Margarito" – Cristian Hewitt.

    • "Los Palomos" – Patricio Bunster.

    • "Irrevocable" – Hugo Peña.

    • "Distintas Formas Suceden en Mi" – Ballet Contemporáneo de la Ciudad de Mendoza.

    • "Retrospectiva Videoinstalaciones, Mapping y Video Expandido" – Margarita Bali.

    • "Aurora" – Patricio Bunster.

Drag Queen Performance – Némesis Inside

Domingo 5 de octubre

  • Fiesta Ciela / Cierre del Festival. En la Nave Creativa, ubicada en la Nave UNCUYO (Maza 250, Ciudad), a las 19 h.

    • Loop Audiovisual – Obras seleccionadas nacionales e internacionales.

    • DJ Set Stella Maris.

    • Conducción con Norma- Tiva

    • Performance "Pero Qué Tupé" – Cia. Tango Cuir.

    • "Reflex" – Cia. Fly Minds (Mendoza).

    • "Danza del Fuego, Fatuo" – Cia. Gato Fuego (Mendoza).

    • Drag Queen Performance – Némesis Inside (Mendoza).

    • Mini muestra de una Kiki – Cia. Escena Ballroom (Mendoza).

    • "Rouge, Revolución Bohemia" – Cia. Rouge.

