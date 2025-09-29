El video que revela el encuentro nocturno entre Stefanía Roitman y Nicolás Furtado

La influencer Magalí Sica compartió un video de los actores paseando por Madrid y se volvió viral en las redes sociales.

Stefanía Roitman comienza a dejar su huella en Madrid. Tras dejar Miami, la modelo y actriz argentina ya no solo explora nuevos proyectos, sino que también debutó en Ya no quedan junglas, película seleccionada para el Festival de Cine de San Sebastián, y ahora promociona la película mientras se adapta a su nueva vida en la ciudad española.

Durante sus paseos por la capital, Roitman fue captada por la influencer Magalí Sica, quien compartió un video de la actriz recorriendo Madrid de noche. Según los registros, habría coincidido con el actor uruguayo Nicolás Furtado, generando especulaciones sobre un encuentro amistoso o profesional.

Stefi Roitman 1.jpg Stefanía Roitman se encuentra viviendo en Madrid desde hace algunos meses. Gentileza Soy Prensa

Recordemos que Magalí fue quien grabó el encuentro entre la China Suárez y Franco Colapinto en Madrid, en noviembre del año pasado.

"Reportando desde Madrid. Stefy Roiman es muy amiga de Nico Furtado, tanto que van a tomar cafés solos por las calles de Madrid un domingo a las 9 de la noche. Un besito a Ricky (Montaner)", lanzó Sica en el video, insinuando un acercamiento que no llegó a captarse en cámara, pero que llamó la atención de los seguidores de ambos.