La emoción de Rocío Marengo tras revelar el sexo de su bebé: "Fue muy buscado"

La artista dialogó con el programa Mujeres Argentinas luego de la enorme fiesta que organizaron para dar a conocer el sexo de su hijo.

La llegada del primer hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort está cada vez más cerca y el sábado por la noche la pareja realizó una fiesta de revelación de género para el bebé, con un resultado que emocionó a todos los presentes.

El evento tomó lugar en Punta Carrasco y, con la presencia de un móvil de Secretos Verdaderos, se conoció que Marengo está en la dulce espera de un varón. Luego del emocionante momento, Rocío charló con el programa Mujeres Argentinas (El Trece) y contó cómo vive este momento.

"Yo sospechaba que era varón, pero no quería decirlo porque decía 'ya veo que me estaban haciendo un chiste' y yo quería que sea varón. Quiero que sea sanito, que sea feliz, que sea bueno y que tenga muchos amigos", expresó en el inicio. También subrayó que "la familia está contenta y el evento nos hizo sentir muy queridos".

Respecto al nombre, Rocío Marengo sostuvo que tienen una lista con Eduardo Fort, pero que por el momento no han definido nada. También dejó en claro que dará el 100% en su rol de madre y dejó en claro que "este bebé fue muy buscado, muy deseado. Estamos en pareja hace muchos años con Edu y es un broche a una unión que vamos a tener".