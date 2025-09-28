Presenta:

¡Terminó la espera! Rocío Marengo y Eduardo Fort revelaron el sexo de su primer bebé juntos

Rocío Marengo y Eduardo Fort revelaron el sexo de su primer bebé en una gran fiesta con famosos y muchos familiares.

Antonella Ramírez

¿Será nena o varón? / Redes sociales

Un sábado cargado de emoción se vivió en la Costanera porteña. La modelo y actriz Rocío Marengo y el empresario Eduardo Fort celebraron uno de sus sueños más anhelados al revelar el sexo de su primer bebé en una espectacular fiesta. La pareja reunió a familiares y amigos en un reconocido local gastronómico para compartir la gran noticia.

La gran fiesta de revelación del sexo con los hijos de Ricardo Fort

El momento que Rocío Marengo y Eduardo Fort se enteraban del sexo de su bebé.

El evento, planeado con gran detalle, tuvo un motivo central: confirmar si la familia se agranda con la llegada de un niño o una niña. La alegría se desbordó cuando Rocío y Eduardo revelaron a sus invitados que esperan un varón, llenando el ambiente de celebración y mensajes de cariño para los futuros padres.

La fiesta no solo fue especial por el gran anuncio, sino también por la presencia de figuras muy queridas para la pareja. Entre los invitados de honor se encontraban Marta y Felipe Fort, hijos del recordado Ricardo Fort y sobrinos de Eduardo, quienes se sumaron a la felicidad de la familia.

La celebración atrajo a varias figuras de la farándula nacional, demostrando el cariño que el medio tiene por la pareja. Se destacaron nombres como Mica Viciconte y Fabián Cubero, Aníbal Pachano, Diego Moranzoni y Dani Ambrosino, quienes compartieron abrazos, risas y buenos deseos con los futuros papás.

Desde que anunció su embarazo, Marengo disfrutó cada instante de esta nueva etapa. La actriz no ocultó su emoción por la llegada de su primer hijo, y la revelación del sexo se convirtió en el broche de oro para una tarde inolvidable.

