A 15 años de su muerte: el emotivo recuerdo de Romina Yan que compartió su hijo Valentín en redes
Valentín Giordano, hijo de Romina Yan, compartió una emotiva foto de su infancia junto a su madre y sus hermanos.
Este domingo 28 de septiembre se sintió como una fecha especialmente sensible para la farándula y, sobre todo, para la familia Yankelevich-Giordano. En ese día se cumplieron 15 años de la trágica muerte de la actriz Romina Yan, la hija de Gustavo Yankelevich y Cris Morena, y la emoción se reavivó no solo en su entorno más íntimo sino en la inmensa base de fans que la sigue recordando con cariño.
La emotiva postal familiar del hijo de Romina Yan a 15 años de su muerte
En medio del homenaje colectivo que se dio en redes, uno de los gestos más conmovedores llegó de parte de su hijo, Valentín Giordano, fruto de su matrimonio con Darío Giordano. El joven eligió sus redes sociales para compartir un recuerdo que invitó a todos a la memoria, la ternura y el abrazo familiar.
Valentín subió una imagen que tocó rápidamente la fibra íntima de los seguidores de la actriz. La foto, que data de la infancia del joven, lo mostró junto a sus hermanos Tomás y Azul, y a una Romina Yan sonriente y luminosa que sostenía a la pequeña Azul en brazos.
La instantánea familiar fue capturada durante una salida nocturna a lo que parecía ser un parque temático, decorado con luces y guirnaldas navideñas. La atmósfera de la imagen era de fiesta, calidez y profunda complicidad entre todos los miembros de la familia. Allí, en primer plano, Tomás y Valentín posaron con los brazos abiertos y gestos de alegría desbordante, mientras la mirada protectora de Romina completaba un cuadro que, sin palabras, guardaba para siempre los mejores recuerdos.