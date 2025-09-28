A 15 años de su muerte: el emotivo recuerdo de Romina Yan que compartió su hijo Valentín en redes

Valentín Giordano, hijo de Romina Yan, compartió una emotiva foto de su infancia junto a su madre y sus hermanos.

Este domingo 28 de septiembre se sintió como una fecha especialmente sensible para la farándula y, sobre todo, para la familia Yankelevich-Giordano. En ese día se cumplieron 15 años de la trágica muerte de la actriz Romina Yan, la hija de Gustavo Yankelevich y Cris Morena, y la emoción se reavivó no solo en su entorno más íntimo sino en la inmensa base de fans que la sigue recordando con cariño.

La emotiva postal familiar del hijo de Romina Yan a 15 años de su muerte. Recuerdos de Valentín con Romina Yan. @valenyan_

En medio del homenaje colectivo que se dio en redes, uno de los gestos más conmovedores llegó de parte de su hijo, Valentín Giordano, fruto de su matrimonio con Darío Giordano. El joven eligió sus redes sociales para compartir un recuerdo que invitó a todos a la memoria, la ternura y el abrazo familiar.

La foto muestra a Romina con sus tres hijos. @valenyan_

Valentín subió una imagen que tocó rápidamente la fibra íntima de los seguidores de la actriz. La foto, que data de la infancia del joven, lo mostró junto a sus hermanos Tomás y Azul, y a una Romina Yan sonriente y luminosa que sostenía a la pequeña Azul en brazos.