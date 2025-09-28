El desgarrador mensaje que Cris Morena le dedicó a Romina Yan y a Mila Yankelevich: "La vida es un segundo"

La actriz realizó un emotivo posteo en su cuenta de Instagram y conmovió a sus seguidores.

Cris recordó a su hija y a su nieta. Foto: captura de video/ Telefe.

Cris Morena y toda su familia se encuentran en un día especial donde invade la tristeza. Es que este 28 de septiembre se cumplen quince años de la muerte de Romina Yan y tan solo dos meses de la repentina partida de Mila Yankelevich, su nieta.

Por estos motivos, Cris decidió compartir un emotivo video que fue acompañado con un texto desgarrador: "Ro y Mila: Hoy 28 me vienen imágenes de tanto vivido juntas. Ro hija querida desde mi deseo más profundo y Mila chiquitita mágica, hoy juntas en ese infinito nuestro y eterno".

"Una parte de mi vida se fue con las dos y la otra aprende día a día a vivir con sus ausencias. Descubrí que tengo mi corazón al 1000% y elijo cada día vivir en amor en el presente", expresó en otra parte del triste escrito mientras las imágenes de recuerdos con Mila y Romina Yan iban pasando lentamente.

Video: Cris Morena recordó a Romina Yan y a Mila Yankelevich El desgarrador mensaje que Cris Morena le dedicó a Romina Yan y a Mila Yankelevich

Además, agregó: "Elijo ver la magia de la vida y ver el mundo lleno de luz y amor. Son mi fuerza vital, mi motor, mis guías, mis haditas… Duele y cómo duele… pero también son mi "superpoder" porque me enseñan el valor de mi tiempo en esta tierra , mis vínculos , mis deseos más auténticos!!".