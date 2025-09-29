Sorpresa total: Nelson Castro dirigió la "Marcha de San Lorenzo" en el Monumento a la Bandera

La larga y reconocida trayectoria de Nelson Castro en los medios siempre se destacó por su faceta periodística y su análisis político. Sin embargo, el pasado sábado 27 de septiembre, el periodista y figura de TN, El Trece y Radio Rivadavia sorprendió a todos al revelar un talento oculto en un evento de gran magnitud.

Castro debutó formalmente como director de orquesta en el marco de la celebración del Tricentenario de Rosario. La elección del lugar fue histórica: el Patio Cívico del emblemático Monumento a la Bandera, en el marco del Festival de Bandas Encuentro Regional 2025.

El periodista, conocido por sus incisivas entrevistas y su seriedad profesional, se mostró en una faceta completamente inesperada. Con una batuta en mano, Nelson Castro tuvo a su cargo a una orquesta monumental compuesta por la impresionante cantidad de 700 músicos, todos reunidos para la celebración.

El momento culminante de la jornada fue la interpretación de una pieza que encierra gran valor cívico para el país. La obra elegida por el director debutante para guiar a los 700 músicos fue la histórica y emotiva "Marcha de San Lorenzo", una decisión que resonó fuertemente con el lugar elegido para la performance.

nelson castro orquesta La Marcha de San Lorenzo fue la pieza elegida. Captura X

Este debut demostró la versatilidad de Nelson Castro y su capacidad para moverse con soltura fuera del ámbito tradicional de las noticias. Su participación en el Festival de Bandas Encuentro Regional 2025 fue uno de los momentos más destacados del evento.