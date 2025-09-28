El delicado momento de Alberto Cormillot: fue intervenido de urgencia por una obstrucción coronaria

El reconocido médico y figura televisiva Alberto Cormillot generó preocupación en las últimas horas tras ser intervenido de urgencia en el Sanatorio Finocchietto. El episodio se desató el pasado jueves por la mañana, cuando el doctor se dirigía a la radio y comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho, una molestia que se extendía de forma inusual hacia la mandíbula y los oídos.

Los síntomas de alarma fueron tomados con seriedad, y la rápida acción del médico fue clave. Una vez que llegó a la clínica, los profesionales determinaron que se trataba de una obstrucción coronaria . La situación requirió una intervención inmediata para evitar mayores complicaciones en su estado de salud.

Los especialistas a cargo del caso consideraron que la mejor opción era practicarle una angioplastía, un procedimiento en el que se colocó un stent coronario. El stent se utiliza para despejar y mantener abierta la arteria obstruida. A pesar del susto, el procedimiento se realizó con éxito, y el médico se comunicó con su programa, Cuestión de peso, para llevar tranquilidad al público.

En un momento de sincera reflexión, Cormillot reveló cómo reaccionaron él y su familia ante el repentino malestar. "Era una molestia rara. Nos asustamos, debo decirte", confesó el médico al relatar el episodio. No obstante, destacó la importancia de haber actuado con rapidez apenas sintió los primeros síntomas.

Alberto Cormillot fue intervenido de urgencia el pasado jueves. Captura de pantalla

Una vez que llegó al sanatorio, se le realizaron de inmediato un electrocardiograma y varios estudios complementarios. El médico detalló que, si bien la mayoría de los resultados: "Estaban todas muy bien, salvo una. Y era la que, si yo no iba en ese momento, se hubiera tapado". Esto confirmó que su decisión de acudir de inmediato al sanatorio fue esencial y agregó que "Quizás me hubiera agarrado un infarto si no actuaba a tiempo".