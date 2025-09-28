Gran Hotel Tango conquistó a la platea: el musical de Gabriel Canci tendrá nueva función en el Teatro Mendoza

El público mendocino se rindió ante el encanto del 2x4. La comedia musical "Gran Hotel Tango " , encabezada por el productor y artista Gabriel Canci , conquistó a la platea en su debut en el Teatro Independencia y ahora se prepara para reeditar el éxito con una nueva función que promete agotar las entradas.

El espectáculo ofrecerá una nueva oportunidad para el público local este jueves 2 de octubre. A las 21 horas, el Teatro Mendoza (ubicado en San Juan 1427, Ciudad) volverá a llenarse de la magia y la pasión arrabalera que caracterizan a esta producción. En esta ocasión, Canci se puso al frente de una producción majestuosa para rendir homenaje a la época dorada del tango.

Gabriel Canci regresó a los escenarios al frente de esta puesta, reviviendo la pasión que lo acompaña desde sus primeros pasos en el medio, cuando de niño participaba en el emblemático programa de televisión "Grandes Valores del Tango" o la comedia "Señorita Maestra".

Junto a él, brilla la talentosa cantante y actriz Paya Martín, acompañada por un elenco de más de 20 artistas en escena, incluyendo actores, cantantes y bailarines de la Compañía de Tango Arte y Movimiento (AM). Con libro y dirección escénica de Germán Luque, idea original y coreografías de Claudia Contreras y Fabio Mercado, y dirección musical del maestro Víctor Silione, el espectáculo está diseñado con calidad de exportación.

EL HOTEL REVIVE CORTO TI 22-08-25 La obra fue declarada "de interés" por la Cámara de Diputados. Gabriel Canci Difusión

La trama, apta para todo público, invita a sumergirse en el mundo de un elegante hotel porteño de los años '30, donde se entrecruzaron las vidas de personajes del jet set y del bajo fondo. Es una historia en clave tanguera cargada de encuentros, amores, humor y nostalgia, donde emigrantes, artistas y familias buscaban reinventarse en una Buenos Aires que vibraba al ritmo del 2x4.

EL EXPERIMENTO TI 22-08-25 El elenco de 20 artistas en la majestuosa puesta en escena. Gabriel Canci Difusión

El musical se ha consolidado como una propuesta cultural que honra la identidad argentina. De hecho, la obra fue declarada "de interés" por la Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza debido a "su contribución a la difusión del tango y al fortalecimiento de la vida cultural de nuestra provincia", demostrando su relevancia artística y social.