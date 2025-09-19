Tango + vino = Mendoza con más de 20 conciertos en toda la provincia

El tango vuelve a sonar en Mendoza con una de sus propuestas culturales más emblemáticas. Del 20 al 26 de septiembre se llevará a cabo la XVI edición de Tangos por los Caminos del Vino , un encuentro que une la música ciudadana con la identidad vitivinícola y que se ha consolidado como una de las citas imperdibles del calendario provincial.

Organizado por la Subsecretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, el festival busca promover y difundir el tango como expresión artística y patrimonial, enmarcado en el reconocimiento de la Unesco como bien intangible de la humanidad.

La Orquesta Filarmónica de Mendoza dará inicio al festival el sábado 20 de septiembre, a las 21, en el Teatro Independencia. Bajo la dirección del maestro Pablo Herrero Pondal, presentará Tango vivo: tradición y modernidad, con la participación de la cantante María José Mentana, el pianista Ariel Pirotti y el bandoneonista Joaquín Benítez. La danza también tendrá protagonismo con la pareja de bailarines integrada por Vanina Méndez y Cristian Castillo. Las entradas pueden adquirirse en EntradaWeb y en la boletería del teatro (Chile y Espejo, Ciudad).

Durante siete días, los conciertos se multiplicarán en bodegas, teatros, plazas y centros culturales de los distintos departamentos. La programación incluye más de veinte presentaciones gratuitas que ofrecen una amplia variedad de estilos, formaciones y artistas.

El sábado 20, además del concierto de apertura, se presentarán la Orquesta Municipal de Tango “José Di Rino” en San Martín; Dos pájaros perdidos en Santa Rosa; el Sexteto 1800 en Godoy Cruz; 18 Cuerdas en Rivadavia; y Alberto Ortiz junto al Dúo Vetas de Tango en General Alvear.

El martes 23 será el turno del Museo Fader en Luján de Cuyo, con el Cuarteto Entramadas y el Dúo Méndez, mientras que el miércoles 24 se desplegará una intensa jornada en distintos puntos: desde Guaymallén y Las Heras hasta Malargüe y la Ciudad de Mendoza, con propuestas que incluyen a Runfla Tango Trío, Allá por la Catalina y la Orquesta Estable Municipal de Las Heras, entre otras.

El jueves 25, la música llegará a San Carlos, Maipú y Godoy Cruz, con espectáculos en bodegas y espacios culturales. El viernes 26, jornada de cierre, ofrecerá una maratón de presentaciones en Lavalle, San Martín, Tupungato, Junín, Ciudad de Mendoza, Tunuyán, San Rafael y La Paz. Entre los destacados se encuentran la Orquesta Municipal de la Ciudad de Mendoza junto al Quinteto Argentino de Tango en Plaza Independencia y Seré Tango en el Auditorio de Tunuyán.