María Becerra brilló en Madrid con un mini vestido: mirá el video

La cantante argentina, María Becerra, deslumbró con su look en el desfile de Carolina Herrera en la Plaza Mayor. ¡Mirá!

María Becerra viajó a Madrid y, en esta ocasión, la cita fue el desfile de Carolina Herrera en la Plaza Mayor, uno de los momentos más comentados de la Fashion Week Madrid 2026. La argentina fue invitada especial y se convirtió en una de las protagonistas indiscutidas de la noche.

Eligió un mini vestido strapless blanco con estampado de cuadrados negros, ceñido al cuerpo y con ese corte recto que siempre transmite una elegancia contemporánea. Pero el detalle que convirtió al look en algo memorable fue, sin dudas, la boina negra ladeada que coronaba su melena suelta y ondulada.

El toque inesperado vino con una mini cartera roja con apliques florales. Fue esa nota de color que rompió la monocromía y que, en las fotos, acaparó casi tanta atención como su sonrisa. En los pies, lució unos stilettos blancos de taco alto que terminaron de marcar un estilismo calculado al detalle.

El desfile de Herrera fue histórico, puesto que por primera vez la marca salió a la calle madrileña para mostrar su colección primavera-verano 2026. El ambiente reunió a figuras como Pampita, Olivia Palermo, Alexa Chung y Tamara Falcó, entre otras.